Darius Thompson sustituye a Donte DiVincenzo en la 'Azzurra'

Los jugadores nacionalizados pueden ser una solución, pero también un dolor de cabeza. Es lo que le ha pasado a la selección italiana, aunque ha podido encontrar una solución. El jugador de los Minnesota Timberwolves -de la NBA- Donte DiVincenzo estaba listo para debutar con la 'Azzurra' pero una lesión de última hora ha lastrado sus retos estivales. No obstante, la Federación Italiana tenía un gran plan B en la recámara. Se trata de Darius Thompson, nuevo jugador del Valencia Basket y uno de los mejores bases de la Euroliga los últimos años. Cambio simple: jugador nacionalizado por jugador nacionalizado.

Realmente es una gran ventaja tener a dos jugadores nacionalizados por si acaso. Ya lo hizo España con Nikola Mirotic y Serge Ibaka en su momento, o también Eslovenia lo hace ahora con Mike Tobey y Josh Nebo. La cuestión de los extranjeros nacionalizados ha traído mucha polémica, como en el caso Lorenzo Brown, pero no cabe duda que pueden dar un salto cualitativo muy importante en algunas ocasiones. En el caso de Italia, tras muchos años teniendo buenas participaciones pero sin llegar a cotas altas, han decidido apostar por dar un paso adelante a través de un jugador estadounidense.

Thompson y DiVincenzo, italianos de adopción

Primero fue Darius Thompson quien recibió la nacionalidad italiana. En su etapa en el Brindisi italiano conoció a su actual esposa, motivo por el cual ha conseguido el pasaporte. Este movimiento tuvo mucho que ver en su fichaje por el Valencia Basket, porque sino no se podría haber dado ya que el conjunto taronja tendría tres extracomunitarios.

Darius Thompson es el quinto fichaje del Valencia Basket / Valencia Basket

Donte DiVincenzo, por su parte, obtuvo la nacionalidad italiana por méritos deportivos hace un par de semanas. Sin embargo, no estará en la concentración de Folgaria con los Azzurri debido a una lesión cuyo tiempo de recuperación le impide salir de Estados Unidos y llegar a Italia. Tal y como ha explicado el exjugador y actual coordinador de actividades, Gigi Datome, DiVincenzo sufre una lesión en el dedo gordo del pie. "Enviamos nuestro programa de entrenamiento y el 21 de julio recibimos el visto bueno de los Minnesota Timberwolves. Donte estaba volviendo a entrenar para unirse a nosotros aquí, pero entre el 21 y el 22 sintió una molestia en el dedo gordo del pie, un problema que le hizo perderse un mes de partidos en enero y febrero", ha razonado. Pese a ello, el jugador ha confirmado su compromiso para los próximos eventos (Mundial y Juegos Olímpicos), expresando su entusiasmo y el deseo de vestir la camiseta azul de la selección nacional.

Pozzecco: "Estaba muy entusiasmado con esta aventura"

El seleccionador italiano, Gianmarco Pozzecco, ha lamentado mucho la ausencia de DiVincenzo: "Lamento lo ocurrido con Donte, y no solo con palabras. Gigi (Datome) puede confirmarlo; estaba muy entusiasmado con esta aventura. Sé que a los aficionados de la NBA les habría gustado ver a DiVincenzo, mientras que los aficionados de la Euroliga pueden apoyar la candidatura de Darius Thompson, pero mi única preocupación es el momento que, cuando se trata de una lesión, es impredecible". El exjugador ha continuado lamentando la desafortunada lesión, pero se ha mostrado contento por poder contar con Darius Thompson. "Estoy parcialmente contento, gracias a la gran organización que tengo detrás, porque Darius Thompson ya está listo, y eso no es poca cosa. El momento no ayuda, pero obviamente las lesiones tampoco. Necesitamos construir una identidad", ha dicho en la comparecencia de esta tarde.

Por otra parte, Gigi Datome ha expuesto cómo ha recibido la noticia el combinado italiano. "Se lo dijimos a los jugadores esta mañana y, de forma muy directa, reiteraron que estaban contentos de tener a Donte, pero también que estaban encantados de estar en la selección y contentos de esperar a Darius", ha explicado, añadiendo que "están viviendo la concentración con gran entusiasmo, han reconocido lo sucedido y han vuelto al trabajo para los primeros partidos amistosos".