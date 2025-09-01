Darius Thompson brilla con Italia en la victoria ante Bosnia

Tras la victoria de este domingo ante Chipre, la selección española tiene el punto de mira en el partido del próximo martes ante Italia (20:30), en el que ambas se jugarán la clasificación para los octavos de final al llegar empatadas con dos victorias y una derrota después de las tres primeras jornadas.

Un duelo que servirá para ver a los seis taronja presentes en el Eurobasket juntos por primera vez, ya que si en España están Sergio de Larrea, López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Jankuba Sima, en Italia juega Darius Thompson, uno de los fichajes estrella de esta temporada.

Al Eurobasket de rebote

El nuevo base taronja fue elegido para sustituir al lesionado Donte DiVincenzo, escolta de los Minnesota Timberwolves, que no pudo llegar al Eurobasket con Italia por un problema físico. Y tras dos actuaciones más discretas en los primeros partidos, Darius logró brillar este domingo en el partido de Italia ante Bosnia, a pesar de no salir de inicio.

Sus números ante Bosnia

Eso sí, cuando entró en pista, ya no salió prácticamente, ya que acabó jugando más de 32 minutos, en los que brilló con 14 puntos, 4 asistencias, 1 rebote y 14 de valoración. Unos números que le hicieron ser clave en la victoria de Italia, aunque estuvieron muy lejos de los 39 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 41 de valoración de su compañero Simone Fontecchio, jugador de Miami Heat.

Bosnia queda así con una sola victoria, empatada con Georgia, Chipre sigue colista sin victorias y Grecia ya está clasificada al haber ganado sus tres primeros partidos.