Darío Brizuela, elegido el Mejor Jugador Nacional de la temporada

El Hipódromo de La Zarzuela fue el escenario este martes de la 6ª del Baloncesto Español, organizada conjuntamente por la FEB y el diario Marca donde se hizo un reconocimiento a los más destacados de la temporada.

Una gran fiesta del baloncesto español que contó con la presencia de todos los estamentos del basket y la presencia de la selección masculina absoluta, que hizo un parón en su preparación para el próximo Eurobasket para acudir a la Gala.

El jugador del Barça, Darío Brizuela, fue escogido como el Mejor Jugador Nacional, mientras que Aina Ayuso, lo fue en el apartado femenino. También recibió reconocimiento Juancho Hernangómez, como Mejor Jugador Nacional en competición Internacional, Maite Cazorla, como Mejor Jugadora Nacional en competición internacional, el base del Valencia, Sergio De Larrea, como Jugador Joven con Mayor Proyección, y Iyana Martín en la misma categoría femenina.

También hubo reconocimiento especial al seleccionador, Sergio Scariolo por sus 15 años al frente de la selección española, y a las selecciones Absoluta 3x3 por el título mundial en la masculina y el subcampeonato olímpico de la Femenina. Finalmente, también hubo un premio especial a la trayectoria del colegiado Antonio Conde después de dirigir la final olímpica.

Todos los premiados en el Hipódromo de la Zarzuela / FEB

Brizuela, el mejor español

La FEB y Marca reconocieron a la ‘Mamba Vasca’ como el mejor jugador español de la temporada, un galardón que llenó de orgullo al jugador del Barça. “Al final, entiendo el baloncesto y la vida de la misma manera, hay que estar preparado para todas las oportunidades y sin la ayuda de mis compañeros y entrenadores no hubiera sido posible”, dijo el escolta azulgrana sobre su irrupción en la última campaña con el Barça después de los problemas que vivió a lo largo del año.

De cara al Eurobasket, se el escolta se mostró optimista de cara al torneo a pesar de todos los problemas de lesiones que acompañan a la selección. “Lo veo bien porque jugar en la selección española es siempre un honor. La clave va a ser estar unidos y podemos ser peligrosos para todos los equipos”, comentó.

El momento culminante de la noche fue el homenaje que recibió el seleccionador, Sergio Scariolo, que pone fin a su trayectoria con 'La Familia' después de 15 años de éxitos. El itailano no quiso avanzarse al momento del adiós. “No me he puesto a hacer balance porque no es el momento", dijo. "Estamos en competición y hay que hacerlo al final. En nuestro mundo, un mes es como 10 años y con ganas de disfrutarlo hasta el final", aseguró.

"La despedida espero que sea muy feliz, pero no me gusta visualizar ese momento, porque para mi ha sido un aprendizaje continuo de compañeros, jugadores...sin la selección española no sería ni el entrenador ni la persona que podía ser”, dijo.