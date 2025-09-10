Danilo Brnovic: «De cada amistoso hemos salido como un equipo mejor y más unido»

Danilo Brnovic habla un perfecto castellano con acento canario. El alero de Montenegro se formó en el baloncesto canario, donde sintió un gran arraigo con España. Después de unas temporadas en la liga de su país y en Bosnia, se incorpora al Leyma Coruña para poner su trabajo y su tiro de tres al servicio del conjunto de Carles Marco en Primera FEB.

Montenegrino con acento canario. ¿Cómo fue su inicio en el baloncesto español?

Llegué a Las Palmas en 2016, estuve en la CB Academy. Me quedé dos años como junior. Vine con 16 años y me quedé hasta los 18, cuando firmé mi primer contrato profesional con el CB Canarias. Estuve cuatro años en Tenerife en los que crecí mucho como jugador y como persona. Es mi séptimo año en España, me siento como en casa. Ayuda que novia es tinerfeña, así que hablamos todos los días en castellano. Tenía muchas ganas de volver a jugar aquí.

Viene de jugar en los Balcanes, en Montenegro y en Bosnia. ¿Cómo surgió la oportunidad de fichar por el Leyma?

Es un salto adelante en mi carrera. Este verano le dije a mi agente que quería volver a España porque me siento como uno más. Estuvimos mirando opciones y, cuando se presentó la del Leyma, lo tuve claro. Viene de estar en ACB, desprende ilusión y tiene un entrenador grande. Estoy contento de estar aquí y de unirme a este proyecto.

Es su primera temporada en Primera FEB. ¿Le impresiona la categoría?

Llevo muchos años siguiendo la liga. Tiene mucho nivel y es muy física. En los países balcánicos también hay un nivel muy bueno y el juego es bastante físico. Me estoy adaptando bien a este grupo y a la intensidad de la competición.

Charlie Uzal comentó que el Real Madrid estuvo interesado en usted en el pasado. ¿Cómo gestiona un jugador joven esas situaciones?

Tuve la oportunidad de jugar dos torneos con el Real Madrid en categoría infantil, si no me equivoco. De pequeño, no es tan fácil gestionar esas emociones como ahora, que soy más maduro. Al final, se trata de intentar hacerlo lo mejor que puedas.

¿Cómo se define en la pista?

Soy un jugador versátil. Puedo aportar bastantes cosas en la cancha. Siempre intento jugar con la máxima intensidad, jugar mucho atrás en defensa. Se trata de defender, rebotear y ayudar con cosas pequeñas. En ataque, mi mejor arma es el tiro de tres, pero puedo en otras facetas.

¿Qué sensaciones le transmite el equipo?

Estamos mejorando día a día. De cada amistoso hemos salido como un equipo mejor y más unido. Estamos aprendiendo bastante rápido a jugar unos con otros. Además, venimos de un gran fin de semana en la Copa Galicia. Ganamos a Obradoiro e hicimos un muy partido contra Breogán. Les hicimos sufrir forzando la prórroga. Estamos muy contentos con el trabajo.

¿A qué tiene que aspirar este Leyma?

Contra cualquier rival, entramos con la mentalidad ganadora. Estos partidos de pretemporada nos están sirviendo mucho para crecer. Lo más importante es llegar a la primera jornada de la liga con el nivel más alto posible para sacar la primera victoria de la temporada.

En la Copa Galicia se lanzaron al suelo a por cada balón. ¿La intensidad no se negocia en el estilo de Carles Marco?

Está muy claro que nuestra identidad tiene que ser jugar rápido y pelear por cada balón en juego. Lo estamos aplicando mucho en nuestro estilo. Todos aportamos con mucha energía. Hacemos muchos cambios durante el partido. Eso nos ayuda para estar siempre frescos cuando entramos y hacer lo que el entrenador nos pida que hagamos.

Ya jugó en el Coliseum este fin de semana. ¿Qué espera de la afición?

Tenemos mucha ilusión por jugar delante de nuestra afición. Va a ser impresionante jugar delante de tanta gente, nos darán un apoyo tremendo.

A nivel personal, ¿qué le haría feliz en su etapa en A Coruña?

Mi objetivo es ayudar al equipo cada vez que piso la pista para que podamos conseguir la victoria. Es lo que me hará feliz esta temporada en el Leyma.