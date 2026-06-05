BALONCESTO
Dani Miret: "Es una vergüenza. La acción de Kurucs es para eliminarlo y tener una sanción importante"
El técnico de Asisa Joventut se mostró muy crítico con la falta antideportiva a Vives que enturbió la victoria verdinegra sobre Baskonia (82-63)
EFE
Dani Miret se mostró muy crítico con lo que intentó hacer Baskonia con el arbitraje y remarcó que "la acción de Kurucs es para eliminarlo y tener una sanción importante", sobre la falta antideportiva a Vives que enturbió la victoria verdinegra por 82-63.
Prosiguió el entrenador catalán, que lamentó que, pese al gran trabajo de los suyos para sumar el triunfo, "ahora se hablará de esta acción". "Hemos sido muy superiores, y han querido ya pensar en el tercer partido con un acto de violencia para encenderlo todo", añadió.
"Es una vergüenza lo que ha ocurrido. Un acto violento y una posterior amenaza simplemente se ha saldado con falta antideportiva, cuando debería conllevar una fuerte sanción", declaró con contundencia.
También se refirió a Paolo Galbiati, entrenador de Baskonia: "Dice que nunca habla de los árbitros, pero sale a decir que hemos ganado gracias a la permisividad arbitral”.
Por último, Miret quiso elogiar el gran trabajo defensivo de su equipo: "Hemos dejado en 9 puntos a uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa y de la Euroliga. En ciertos momentos nuestra defensa ha rozado la perfección", zanjó.
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