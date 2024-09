Dani Miret: "Veo mucha predisposición de los jugadores para que el equipo funcione"

Dani Miret asume su primera temporada como primer entrenador del Joventut desde el inicio de curso, después de haber dirigido a los verdinegros el tramo final de campaña pasada tras la destitución de Carles Durán, cesado tras un año cargado de dificultades en el que la Penya no pudo repetir los éxitos cosechados temporadas atrás, quedando fuera tanto de la Copa del Rey como del playoff de la Liga Endesa.

En Badalona se respiran aires renovados con un equipo que, una campaña más, vuelve a alternar al talento más joven surgido de su cantera, con otros perfiles experimentados, para dotar al grupo de esa veteranía y solidez tan necesaria, en una comunión que ha funcionado bien los últimos años. Tras acumular tres victorias en cuatro partidos de pretemporada, al Joventut, como al resto de equipos catalanes de la Liga Endesa, les llega el primer título de la temporada, una Lliga Catalana de máxima exigencia, y que obligará a los participantes a practicar un buen baloncesto para hacerse con el título.

La Lliga Catalana, la primera prueba

"Es una Lliga Catalana con seis equipos ACB con un nivel muy alto, con un formato muy atractivo y muy competitivo. Tenemos que intentar dibujar en estos partidos el equipo que queremos ser. Ya hemos avanzado en la pretemporada, hemos ido viendo cosas de nuestra personalidad y capacidad, y ahora nos veremos con otras diferentes. En la parte competitiva, cuando tienes rivales con sus virtudes y efectos de frente, tienes que ver cómo eres capaz de encontrar soluciones. Intentaremos que Ante Tomic pueda llegar (proceso vírico), y con Miguel Allen hay que acabar de verlo. Es un título y son unos partidos que nos hace ilusión que la gente nos empiece a ver y a ilusionarse con el equipo", expresó un Dani Miret que tiene claro que, pese a que la química de vestuario todavía está en construcción, la Penya debe competir y tratar de dar su mejor versión.

El Joventut afronta la Lliga Catalana con un equipo renovado que aspira a recuperar cotas de anteriores temporadas / Javi Ferrándiz

Las claves en la construcción del equipo

"Aún no nos conocemos y tenemos jugadores nuevos, pero no es la excusa para dar el máximo esfuerzo y prepararnos mentalmente. Cuando le transmites al equipo que la Lliga catalana son partidos oficiales y que quieres hacerlo bien, las reacciones también pueden ser diferentes. Nos dará mucha información, pero no es un campo de pruebas. Tenemos que dar una imagen como equipo y dar un nivel al más alto posible", expresó.

Sobre la plantilla que dispondrá para la temporada 24/25, Miret se muestra satisfecho con los movimientos llevados a cabo: "Creo que tenemos un equipo compensado y con recursos para todos estos rivales tan diferentes que nos encontraremos. En Eurocup, el estilo el año pasado fue muy diferente al de la ACB. Lo que quiero destacar es que veo mucha colaboración y predisposición de los jugadores a que el equipo funcione. Espero que una de nuestras virtudes sea que cuando un jugador esté con las cosas de su parte, no se anteponga a los intereses del equipo. Estas cosas, para mí, hacen ganar partidos al final del año".

Kassius Robertson, una de las caras nuevas de la Penya para la próxima temporada / Javi Ferrándiz

"¿Lo intentaremos? Seguro que sí"

Sobre los objetivos que hay que exigirle a la Penya, y sobre esa posibilidad de regresar a unas semifinales de Liga Endesa, Miret entona un discurso de calma y prudencia, y apelando a la mejor versión de sus jugadores para poder llegar lejos: "No sé cómo están los otros equipos ni cómo estarán. Nosotros tenemos un punto de partida en el que soy optimista, pero hay equipos que aún tienen que ir al mercado, puede haber lesiones... Las buenas o malas temporadas, muchas veces también están condicionadas por estos movimientos, como le ocurrió a UCAM Murcia. Tenemos ilusión porque somos la Penya y todo el mundo espera que tengamos esta ambición, esta mentalidad de llegar lo más lejos posible y por eso puedes conseguirlo, porque tú imaginas que puedes conseguirlo, y porque los jugadores lo ven. ¿Lo intentaremos? Seguro que sí.