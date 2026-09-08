Dani Miret y una pretemporada preocupante: “La temporada empieza con adversidades”

La competición oficial levanta el telón para los equipos catalanes. Todavía no empieza la ACB, pero la Lliga Catalana es un punto de partida muy importante para todos ellos con el que empezar a calibrar el nivel de competitividad de cada uno. En un año en el que la pretemporada no ha sido fácil para nadie con la novedad de las Ventanas FIBA de agosto, el Joventut de Badalona lo ha sufrido especialmente por otros motivos y va “una semana tarde”.

En la previa de la Lliga Catalana, Dani Miret se mostró intranquilo por la forma en que su equipo afronta el inicio de la nueva temporada: "Vamos una semana tarde a nivel competitivo, a nivel de poder preparar al equipo. Ha habido unas ventanas FIBA, tuvimos accidentes, no tuvimos el equipo junto".

El técnico verdinegro pidió "ser conscientes de esto", aunque destacó la aportación de los jóvenes de la casa en estas primeras semanas de trabajo. "Lo han hecho muy bien y creo que esta experiencia de realmente tener un rol importante en partidos de pretemporada y en entrenamientos lo han aprovechado muy bien, han dado un paso adelante", valoró.

'Roster' bajo mínimos

Un Miret serio pero realista ha querido mantener los pies en el suelo de cara a un inicio que invitaba a ilusionarse con la disputa del torneo catalán y la Supercopa ACB como anfitrión, en Badalona. "Empezamos la temporada en un momento donde creo que gracias a gente que tenemos en vestuario seremos capaces de llevar estas adversidades de la mejor manera y creo que esto como equipo nos debe unir aún más, pero está claro que tú necesitas profundidad de plantilla", manifestó un Miret que avanzó novedades en la infermería.

"A corto plazo esperamos poder incorporar a alguien y esperamos recuperar a Yannick (Kraag). Con el tema de Ante (Tomic), aunque somos positivos, no es a corto plazo. Está totalmente descartado para estas dos competiciones (Lliga Catalana y Supercopa), y está yendo bien pero está yendo lento".

La baja del pívot croata es muy sensible para los intereses badaloneses y es necesario que diferentes jugadores den un paso adelante. "Necesitamos que Simon (Birgander), Emir (Sulejmanovic) y Kwan (Cheatham) lo hagan muy bien desde el inicio, porque a nivel de la Lliga Catalana son tres partidos en cinco días y necesitas mucha gente que lo haga muy bien cuando tienes una plantilla actualmente con problemas de lesiones", declaró Miret.

Altas aspiraciones

El baloncesto está cambiando y cada vez es más rápido, atlético, de juego exterior y menos estático. En este sentido, la Penya tiene "más triple que el año pasado" y jugadores que son "superexpertos controlando los ritmos de los partidos".

"Tenemos jugadores muy buenos, consideramos que debemos ser un poco más rápidos porque todos estos tiradores también pueden brillar más, pero será controlando las distintas fases del partido", comentó.

Dani Miret ha contado con el liderazgo de Ricky y su calidad incuestionable / Enric Fontcuberta / EFE

Para Miret, el éxito del equipo dependerá de que "nuestros jugadores físicos sean muy físicos" y que "todo lo podamos hacer un poco con mayor continuidad". "Pienso que tenemos un equilibrio muy bueno dentro de la plantilla; tenemos talento, creo que tenemos muchos jugadores que nos pueden dar profundidad a las rotaciones y que nuestra segunda unidad, si dan un paso a nivel competitivo, es lo que creo que nos va a dar una versión más como equipo, que es lo que nos puede dar a correr un poco más".

El técnico, que empieza su segunda temporada completa al mando del equipo de su vida, se mostró ambicioso pidiendo superar las altas cotas que alcanzaron el año pasado, aunque piensa "en la dificultad de llevar el equipo por este camino, en construir un proyecto que cada vez esté más consolidado entre los grandes".

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Cerró la comparecencia con un mensaje que debe remover algo dentro del aficionado del Joventut: "No creo que nadie esté muy contento de jugar contra la Penya o piense que les ha tocado la lotería por jugar contra nosotros. Así lo debemos demostrar y es como quiero que mi equipo tenga esa mentalidad".