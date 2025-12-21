Dani Miret: "Hemos estado por debajo del nivel requerido para este derbi ante el Barça"

El técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, ha remarcado que el equipo "ha estado por debajo del nivel requerido para este derbi ante el Barça", en la derrota en la Liga Endesa (90-80) en el Palau Blaugrana.

El entrenador catalán se ha mostrado crítico tras la derrota de los suyos en un partido dónde solo han dominado en el segundo cuarto. "Las salidas en el primer y tercer cuarto nos han perjudicado mucho, no hemos tenido la paciencia necesaria para estar cómodos", ha dicho.

"El Barça venía de jugar jornada doble en Euroliga y tres prórrogas el pasado viernes, motivo por el cuál debíamos salir a por todas, y no ha sido así", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado del tramo final de primera vuelta con mucho en juego. "No me voy frustrado de aquí, simplemente podríamos haberlo hecho mucho mejor. El próximo partido en casa será clave para cerrar bien el año", ha finalizado.