Baloncesto
Dani Miret: "Hemos estado por debajo del nivel requerido para este derbi ante el Barça"
El técnico verdinegro afirmó que "las salidas en el primer y tercer cuarto" condenaron al equipo
EFE
El técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, ha remarcado que el equipo "ha estado por debajo del nivel requerido para este derbi ante el Barça", en la derrota en la Liga Endesa (90-80) en el Palau Blaugrana.
El entrenador catalán se ha mostrado crítico tras la derrota de los suyos en un partido dónde solo han dominado en el segundo cuarto. "Las salidas en el primer y tercer cuarto nos han perjudicado mucho, no hemos tenido la paciencia necesaria para estar cómodos", ha dicho.
"El Barça venía de jugar jornada doble en Euroliga y tres prórrogas el pasado viernes, motivo por el cuál debíamos salir a por todas, y no ha sido así", ha añadido.
Por último, Miret ha hablado del tramo final de primera vuelta con mucho en juego. "No me voy frustrado de aquí, simplemente podríamos haberlo hecho mucho mejor. El próximo partido en casa será clave para cerrar bien el año", ha finalizado.
- Lesión Pedri: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Real Madrid - Sevilla, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Sevilla
- El audio del VAR del incomprensible penalti a favor del Madrid contra el Sevilla
- Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Tomás Roncero desvela quién es el mejor jugador del mundo que ha visto
- Flick descarta a Pedri por lesión: 'No estoy contento
- Alexis Sánchez: 'Messi y Neymar no me creían