Damian Lillard, ganador del concurso de triples en el NBA All Star 2026: así ha sido su actuación

Damian Lillard volvió a brillar en el All-Star sin necesitar minutos de temporada regular. El base, aún recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles que le ha mantenido fuera de las pistas, ganó “hace un rato” el State Farm 3-Point Contest y firmó una de las historias de la noche en el Intuit Dome.

Lillard se impuso en la final con 29 puntos, por delante de Devin Booker (27) y del novato Kon Knueppel, que completó el podio. Antes, ya había superado la primera ronda para colarse en la pelea decisiva, confirmando que su mecánica sigue intacta aunque su cuerpo aún no le permita competir semana a semana.

Con este triunfo, “Dame” suma su tercera corona en el concurso y se mete de lleno en el club de los especialistas que marcaron época, en una victoria tan simbólica como espectacular: la del tirador que, lesionado, se reservó la temporada… pero no renunció al escaparate del triple.