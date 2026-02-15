Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Real SociedadMitja Marató BarcelonaMaratón SevillaViniciusDónde ver All Star NBAMatias AlmeydaNBA All Star 2026Barcelona - EibarFernando AlonsoJoan PradellsNàstic - Betis DeportivoBarça-AtléticoClasificación LigaTer StegenAston MartinAgenda BarçaManolo GonzálezGuardiolaJuegos Olímpicos InviernoRicard FauraPor qué no juega el BarçaFinal Copa del ReyVuelta a MurciaPartidos FA Cup hoyFechas Nations LeagueCuadro Champions FemeninaBarça - Baxi Manresa horarioBaliza V-16Feliciano LópezLEC VersusLey alquileresCalendario F1Dónde ver Mundial 2026LewandowskiEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

NBA

Damian Lillard, ganador del concurso de triples en el NBA All Star 2026: así ha sido su actuación

El base de los Blazers se coronó campeón del primer concurso de la noche

Lillard se proclamó campeón del concurso de triples

Lillard se proclamó campeón del concurso de triples / Mark J. Terrill / AP

Joan Fonollà

Joan Fonollà

Damian Lillard volvió a brillar en el All-Star sin necesitar minutos de temporada regular. El base, aún recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles que le ha mantenido fuera de las pistas, ganó “hace un rato” el State Farm 3-Point Contest y firmó una de las historias de la noche en el Intuit Dome.

Lillard se impuso en la final con 29 puntos, por delante de Devin Booker (27) y del novato Kon Knueppel, que completó el podio. Antes, ya había superado la primera ronda para colarse en la pelea decisiva, confirmando que su mecánica sigue intacta aunque su cuerpo aún no le permita competir semana a semana.

Noticias relacionadas

Con este triunfo, “Dame” suma su tercera corona en el concurso y se mete de lleno en el club de los especialistas que marcaron época, en una victoria tan simbólica como espectacular: la del tirador que, lesionado, se reservó la temporada… pero no renunció al escaparate del triple.

TEMAS