Curry vuelve a ser de récord y Wembanyama saca su carácter

Stephen Curry sigue dejando grandes acciones individuales y parece que su talento no tiene fin. El jugador de Golden State firmó esta madrugada una nueva actuación estelar que, además, de vuelve a poner en los libros de histroia de la NBA. El '30' de los Warriors, a sus 37 años, firmó 49 puntos en el triunfo ante los Spurs (108-109) en la NBA Cup e igualó un registro de Michael Jordan al alcanzar su 44º partido con al menos 40 puntos tras cumplir los 30 años.

Además, encadenó su segundo encuentro consecutivo por encima de esa barrera, algo que solo Jordan y LeBron habían logrado antes. Curry firmó un 16/26 en tiros de campo, 9/17 en triples y convirtió los dos tiros libres decisivos.

Por el otro lado, Victor Wembanyama anotó 26 puntos, 12 rebotes y 3 tapones, y después del choque admitió la frustración por no haber conseguido frenar a la estrella de los Warriors.

"¿La razón de la derrota? Podríamos haber sido más incisivos en defensa. Stephen Curry anotó 16 de 26 tiros de campo y 9 de 17 triples... Eso lo dice todo. No logramos neutralizarlo como debíamos", comentó el francés.

También habló sobre su episodio de tensión con Draymond Green, a quien respondió tras varios empujones: “Mantuve la calma, no intenté provocarlo. Pero llega un punto en que, si alguien te habla de cierta manera, tienes que responder de cierta manera. Así son las cosas”.

Triunfo convincente de los Lakers pese a seguir sin LeBron

En New Orleans, los Lakers firmaron uno de sus partidos más completos de la temporada y dominaron de principio a fin a unos Pelicans cada vez más hundidos (104-118). Austin Reaves lideró con 31 puntos, bien acompañado por un Luka Doncic en modo generador (24 puntos, 12 asistencias, 7 rebotes) y por un Deandre Ayton dominante por dentro (20 puntos, 16 rebotes).

Todo ello sin LeBron James, que aún no ha debutado esta temporada mientras se recupera de problemas de ciática, pero que ya se entrena con el filial y apunta a regresar cuando la gira concluya.

La jornada dejó también una nueva señal de poderío de Detroit. Los Pistons encadenaron su novena victoria consecutiva, esta vez ante unos 76ers debilitados por las ausencias, y se consolidaron como líderes del Este (114-105). Javonte Green (21+9) encabezó un ataque coral con seis jugadores por encima de los diez puntos.

En Nueva York, Karl-Anthony Towns firmó una de las actuaciones de la noche: 39 puntos y 11 rebotes para que los Knicks superaran a los Heat (140-132) en un duelo de ritmo frenético. Landry Shamet añadió 36 saliendo desde el banquillo, en un partido con 53 triples intentados por los locales.

Los Clippers, por su parte, rompieron una racha de seis derrotas con un triunfo maratoniano en Dallas (137-143, doble prórroga). James Harden firmó un triple doble monumental de 41 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, mientras Ivica Zubac aportó 27+15. Dallas tuvo en el rookie Cooper Flagg a su mejor apoyo interior con 16 puntos.

En Milwaukee, los Bucks necesitaron una prórroga para tumbar a Charlotte. Giannis Antetokounmpo se marchó con 25 puntos y 18 asistencias, mientras que Kyle Kuzma añadió 29 y fue decisivo en el tiempo añadido.

Houston arrolló a Portland (140-116) con 30 puntos de Kevin Durant y una línea casi de triple doble de Alperen Sengun. Los Nets, en cambio, siguen atrapados en una dinámica deprimente y cayeron por décima vez en once partidos, esta vez ante Orlando.