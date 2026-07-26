Fin del culebrón: ¡Hezonja jugará en los Cavaliers!

Mario Hezonja regresa a la NBA. El croata vuelve después de cinco años a la competición norteamericana y cierra su último capítulo polémico. El alero jugará en los Cleveland Cavaliers, una de las franquicias que finalmente no se ha hecho con los servicios de LeBron James, con un contrato de un año y 2,8 millones de dólares, tal como informa el periodista Shams Charania.

Después de cuatro años en el Real Madrid, Hezonja considera que es el momento de probar suerte de nuevo en Estados Unidos. Sin duda, todavía está a tiempo de disfrutar y de ser valioso para cualquier franquicia, ya que en Europa ha encontrado su mejor versión y a sus 31 años exhibe una de las mejores versiones de su carrera. Cleveland podrá disfrutar de ella.

También estaban en la puja los Golden State Warriors de Stephen Curry, pero finalmente los Cavs se han hecho con el jugador. Hace 11 años, Hezonja fue elegido en la quinta posición del Draft de la NBA por Orlando Magic, lo que supuso su primera experiencia en la liga más mediática del mundo. Estuvo un total de seis años antes de embarcarse en una aventura distinta en Europa.

Tanto en Estados Unidos como en el Viejo Continente, el croata ha sido un jugador importante para su equipo. En Madrid ha llegado a ser muy querido, aunque ha tenido varias polémicas a lo largo de su estancia en la capital española. Una de las últimas fue su enfado por la destitución de Sergio Scariolo como entrenador blanco, que pudo motivar su salida.

Jantunen es el hombre elegido por el Madrid para tomar el relevo de Mario Hezonja / EUROLEAGUE

Para marcharse del Real Madrid, Hezonja se ha acogido a su cláusula de salida a la NBA. Sin embargo, al reclamarla no tenía todavía ninguna oferta de un equipo norteamericano, por lo que no depositó los 850.000 euros necesarios. Precisamente era el último día que lo podía hacer, por lo que no presentó dentro del plazo el dinero para ser 'libre'.

Ante esta situación, el conjunto blanco tenía las de ganar, pero finalmente se dará a cabo una operación que calma las aguas para todos los implicados. El Real Madrid ya daba por hecha la marcha de Mario Hezonja y se movió rápido en el mercado para cerrar el fichaje de Mikael Jantunen, un jugador que no encajó bien en Fenerbahçe, pero del que se esperan grandes cosas.