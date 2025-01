¡Fin al culebrón Heurtel! Se marcha al Leyma Coruña

No podía acabar de una manera más sorprendente el nuevo culebrón Heurtel. El base francés, que estuvo cerca de fichar por el Barça hace solo una semana, fichará finalmente por el Leyma Coruña de la Liga Endesa.

Así lo apunta el diario Marca, que asegura que el jugador de 35 años llega a Coruña para reforzar el objetivo de la permanencia. Lo hace eso sí con una cláusula de salida para equipos de Euroliga, que tal y como dijo él mismo, es su gran objetivo.

El Barça descartó su fichaje

Heurtel ficha por Leyma Coruña luego de que el Barça descartara su llegada hace tan solo una semana, el 3 de enero. El base francés aterrizó en el aeropuerto del Prat dispuesto a firmar su contrato con el conjunto azulgrana, pero la directiva se echó para atrás en el último momento y el jugador se quedó sin su regreso al Palau.

Una decisión polémica y que no gustó nada a Heurtel y su representante, David Carro que convocaron esa misma tarde una rueda de prensa para dar los motivos sobre su no fichaje por el Barça y aclarar su punto de vista. El representante del jugador aseguró que "la única explicación que nos ha dado el club es que no se hace por un tema de repercusión social”.

Thomas Heurtel y su representante, David Carro, han ofrecido una rueda de prensa con motivo de la situación sobre el fichaje del jugador francés por el Barça / Marc Gázquez

El jugador incluso afirmó que la entidad se rio de él y que este caso fue peor que cuando Jasikevicius lo abandonó en el aeropuerto de Estambul. Hechos que sucedieron en 2021, en su etapa en el Barça, cuando se conoció que Heurtel estaba negociando su fichaje por el Madrid por la espalda.

Un gran talento rodeado de polémicas

Esta será la quinta etapa de Heurtel en España. El base francés ya militó en las filas de Alicante, Baskonia, Barça y Madrid y ahora llega a Coruña con el objetivo de ayudar al equipo a lograr la permanencia. El conjunto de Diego Epifanio viene de perder por 48 puntos contra Baskonia y es, ahora mismo, el 17º clasificado en Liga ACB. La penúltima plaza de la tabla.

Heurtel dejó el Zenit para irse a jugar a China pero después de 10 encuentros ha decidido dejar su equipo / EFE

Heurtel llevaba sin equipo desde el pasado noviembre, cuando terminó su contrato con el Shelzen Leopards, de la liga china. Un base con gran talento, pero al que también le acompañan las polémicas a lo largo de su carrera. Más allá del culebrón con el Barça y su posterior fichaje por el Madrid, el francés decidió fichar por el Zenit de San Petersburgo en 2022, cuando ya había empezado la invasión rusa en Ucrania. Su selección nacional avisó que no convocaría a jugadores que estuvieran en la liga rusa, pero Heurtel decidió firmar de todos modos por el Zenit.