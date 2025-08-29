Cueva de Nerja, nuevo patrocinador del Unicaja

Representantes del Unicaja, con el presidente Antonio Jesús López Nieto a la cabeza, visitaron este viernes el recinto de la Cueva de Nerja para la firma de patrocinio con la fundación del monumento malagueño, que se une al club de Los Guindos para las próximas tres temporadas. Así, el presidente de la Fundación Pública Cueva de Nerja y subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, recibió al presidente cajista y al capitán del equipo, Alberto Díaz.

Acuerdo por tres temporadas

Con este acto, la Fundación Pública Cueva de Nerja se une al Unicaja como patrocinador para las próximas tres temporadas y su logotipo se mostrará en el cubre de calentamiento del equipo, tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League (BCL), en los partidos en Málaga y en los que se disputen fuera.

Además, la imagen de la Fundación aparecerá en diferentes espacios publicitarios del Palacio de Deportes Martín Carpena, los jugadores podrán visitar la cavidad, y tanto las equipaciones de juego como los citados cubres podrán adquirirse en la tienda sita en el recinto de la cueva, en próximas fechas.

Intercambio de elogios

Javier Salas se mostró feliz por este acuerdo. “La Fundación Cueva de Nerja se siente muy satisfecha de apoyar al Unicaja, un equipo que representa la lucha y el triunfo como ninguno, tal y como demuestran sus 6 títulos oficiales en los últimos años, desde la conquista de la Copa del Rey en el 2023.

Por su parte, López Nieto, manifestó que “para el Unicaja es un orgullo poder unir nuestro camino con una entidad como la Cueva de Nerja, una de las cuevas más impresionantes de nuestro país y un patrimonio espectacular de nuestra provincia. Es un motivo de prestigio unir nuestra marca a la suya y estoy seguro de que será una unión muy provechosa para las dos partes”.

También asistieron al acto de puesta de escena de este acuerdo el vicepresidente primero y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial de Málaga, Sandra Extremera -en representación de Francisco Salado, vicepresidente segundo de la Fundación y presidente de la Diputación Provincial de Málaga-; y José María Domínguez, gerente de la Fundación.