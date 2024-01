La cuesta de enero desnuda la vulnerabilidad del Madrid

El Real Madrid regresa de Gran Canaria con un duro correctivo, la derrota más contundente sufrida en lo que va de Liga Endesa tras caer por 100-77 ante un 'Granca' que fue superior desde el salto inicial, y que castigó a los de Chus Mateo desde el 6,75, con una inspiración anotadora en el triple que, por momentos, superó el 60% de acierto.

Tras acabar pidiendo la hora ante Olympiacos el pasado jueves, en un partido en el que el conjunto blanco mostró su versión más bipolar, arrasando a los griegos en la primera mitad y comprometiendo seriamente el triunfo en la segunda, el Gran Canaria Arena ha evidenciado una certeza natural a estas alturas de temporada, pero que parecía ajena en las filas blancas: las piernas empiezan a pesar, cuando ya prácticamente se ha alcanzado los primeros cincuenta partidos del curso.

El conjunto blanco acabó diciembre con las mejores sensaciones posibles. Un dominio que no se recuerda en el corto y medio plazo traducido en un gran juego exhibido sobre la pista, y unos resultados que no daban margen a la especulación: tan solo una derrota en Euroliga, en la prórroga ante Fenerbahçe en Estambul, y el tropiezo en casa ante Unicaja, en partido de Liga Endesa. El inicio de 2024 se presentaba con una cita atractiva para los intereses del Madrid, dar la estocada definitiva a Roger Grimau y su Barça, con el Palau Blaugrana de testigo.

Una derrota inesperada en el Palau

Aquel 3 de enero, la situación empezó a cambiar. Una victoria que se daba por hecha antes del inicio del partido, se convirtió en el segundo tropiezo de los blancos en Europa, con Jan Vesely protagonizando pesadillas como en el pasado junio en el Wizink, en la final de la ACB. Chus Mateo y sus jugadores pararon el golpe con cuatro victorias consecutivas, pero a excepción de la conseguida en el Buesa ante Baskonia, fueron sin el brillo mostrado en el primer trimestre. Cuatro prórrogas en la épica victoria ante Efes, una visita a Múnich que se complicó a mitad del último cuarto pese al +21 (71-92) final, y una nueva prórroga ante Valencia Basket, también en la competición europea.

Dzanan Musa y Mario Hezonja fueron los mejores del Madrid en el clásico, pero no pudieron evitar la derrota / EFE

El doble de derrotas en un mes que en tres y medio

11 días después de caer en el Palau, llegó la visita al Palacio de los Deportes de Murcia. En una mala gestión del final, los locales se impusieron por 73-61. Varios jugadores blancos no quedaron contentos con el arbitraje, y mostraron su descontento a través de las redes sociales. Poco se pudieron quejar cinco días más tarde, cuando cayeron en Mónaco por un contundente 98-74, contra el que no tuvieron opciones. Se pudieron desquitar ante Bilbao Basket, a los que derrotaron por un cómodo 95-80. A la espera de lo que ocurra este próximo martes, en el último partido de mes recibiendo a Maccabi, el Real Madrid ha perdido en un mes, el doble de partidos (4) que los mismos que en los primeros tres meses y medio de competición. Además, acumula tres derrotas consecutivas en sus últimas tres visitas.

Las lesiones, un dolor de cabeza

Una de las claves para explicar estas dificultades, en cuanto a resultados, tiene que ver con los problemas físicos y las lesiones. La más sensible, la de un Edy Tavares, lesionado desde el pasado 13 de enero con una lesión en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. También importante la baja de un Sergio Llull, héroe de la última Euroliga, que sufre una fascitis plantar. Con los dos jugadores, el objetivo es claro: recuperarlos para la Copa del Rey que se disputa en menos de tres semanas. Guerschon Yabusele ha experimentado molestias en su rodilla y se ha perdido los dos últimos partidos, una zona delicada que le tuvo apartado de la actividad mes y medio. Además, Mateo también ha ido dosificando a otros jugadores como Mario Hezonja, Vincent Poirier o Rudy Fernández.

Sergio Llull y Edy Tavares se siguen recuperando para tratar de llegar a la Copa / Javi Ferrándiz

Las renovaciones, encalladas

Tampoco hay que menospreciar el 'marrón' que ya tiene en los despachos el club blanco, en forma de renovaciones. Los dos Sergios (Llull y Rodríguez), Rudy, N'Diaye, Musa, Tavares, Poirier, Hezonja y Causeur, terminan contrato el próximo verano. También lo hace Chus Mateo, campeón de la pasada Euroliga y máximo favorito a revalidar título este curso. Los recursos económicos no son ilimitados, y desde Madrid, se insiste en la idea de que el tope salarial por jugador que no quieren rebasar son los tres millones de euros brutos por temporada, algo más de uno y medio netos. Por el momento, no hay excesivo ruido sobre que las negociaciones vayan por buen camino, y Panathinaikos, uno de los grandes agitadores del mercado, ya 'amenaza' con llevarse al OAKA tanto al pívot caboverdiano como al ala-pívot croata. Como no puede ser de otra manera, la NBA también está pendiente del rendimiento de los jugadores blancos.

Pese a las derrotas, siguen líderes en ACB y Euroliga

Pese a acumular más derrotas de las esperadas en este mes de enero, el Real Madrid sigue viendo a sus rivales desde una posición privilegiada, tanto en Euroliga, cinco victorias por encima del Barça, segundo clasificado, y con un triunfo más que Unicaja en Liga Endesa. La disputa de la Copa del Rey, primer título de 2024, se acerca, y los blancos tratarán de llegar de la mejor manera posible para un título que se le ha complicado en los últimos cursos: una única victoria (2020) en los últimos seis años.