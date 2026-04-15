Las cuentas pendientes de la última jornada de la Liga U

La Liga U llega a su última jornada de la segunda fase con buena parte del camino despejado, pero todavía con varias cuentas pendientes que mantienen viva la emoción. Barça Atlètic, Real Madrid y Casademont Zaragoza ya tienen asegurado su billete para la Final a 6, aunque la pelea por el cuarto puesto y por las plazas de play-in convierte este cierre en una jornada decisiva.

Barça Atlètic afronta el desenlace con el liderato al alcance de la mano. El conjunto azulgrana terminará primero si gana su partido o si el Real Madrid no vence, mientras que solo caerá a la segunda plaza si tropieza y los blancos cumplen. Real Madrid, por su parte, necesita ganar y esperar una derrota del Barça Atlètic para acabar en lo más alto. Si no lo consigue, cerrará esta fase en la segunda posición. Casademont Zaragoza llega sin cuentas pendientes, con una meritoria tercera plaza ya asegurada.

El Barça sigue invicto en la segunda fase de la Liga U / ACB Photo - Joan Vidal

La gran tensión del Grupo A se concentra en la lucha por la cuarta plaza. Gran Canaria depende de sí mismo y será cuarto si gana, pero una derrota le enviará directamente a la sexta posición. Burgos Grupo de Santiago necesita ganar y además esperar una victoria de Fundación CB Canarias para terminar cuarto. En cualquier otro escenario quedará quinto. Fundación CB Canarias también aspira a esa plaza, aunque su caso pasa por ganar y que además lo haga el Barça Atlètic. Si vence y también gana Burgos, será quinto, y si pierde caerá a la sexta plaza. Más cerrada está la parte baja, donde BAXI Manresa será séptimo y Joventut Badalona octavo pase lo que pase.

En el Grupo B, la cabeza ya tiene dueño. Valencia Basket será primero y Bàsquet Girona acabará segundo, ambos esperando rival para un play-in que se jugará con ventaja de pista. Por detrás aparece el gran nudo de la clasificación. Amara Lleida será tercero si gana, pero si pierde puede acabar cuarto, quinto o incluso sexto según lo que hagan Bilbao Basket y Unicaja Alhaurín de la Torre. UCAM Murcia Juver también se mueve entre todas esas posiciones, con la tercera plaza como premio si gana y Bilbao cae, aunque una derrota también podría condenarle al sexto puesto.

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Unicaja Alhaurín de la Torre sabe que una victoria le asegura la cuarta plaza, mientras que una derrota le obligará a mirar a Bilbao. Precisamente Bilbao Basket es otro de los equipos que aún puede terminar tercero, cuarto, quinto o sexto según la combinación de resultados. Por último, Stellantis&You Granada cerrará esta fase en la séptima posición. Todo queda listo, por tanto, para una jornada final en la que la Liga U decidirá sus últimos cruces con el dramatismo propio de las grandes citas.