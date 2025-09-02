Las cuentas de España en el Eurobasket: una victoria casi obligatoria para no caer eliminados

Nunca se puede dar algo por asegurado en el Eurobasket. El campeonato reúne a las mejores selecciones del continente, y por mucho que las dinámicas entre dos equipos puedan ser diametralmente opuestas, en un partido puede ocurrir de todo.

El Grecia-Bosnia del Grupo C, en el que se encuentra España, es el mejor ejemplo. Los helenos, con la clasificación ya asegurada, llegaban al duelo en un gran estado de forma, con tres victorias en tres partidos, y la baja por precaución de Giannis Antetokounmpo parecía que podía ser subsanada por la calidad de la plantilla que dirige Vassilis Spanoulis. Los helenos tenían delante a una Bosnia que venía de perder por 17 puntos de diferencia ante Italia (79-96) y por 21 tantos contra 'La Familia' (88-67).

España se recuperó frente a Bosnia luego de perder en su debut en el Eurobasket / SPORT

Pero en una demostración de carácter, y de que cada partido en el Eurobasket es una historia completamente distinta a la anterior, los de Aziz Bekir dieron una de las campanadas en lo que va de torneo, imponiéndose a Grecia por 77-80. Jusuf Nurkic ejerció al fin como la gran estrella del equipo, y aportó dobles figuras gracias a sus 18 puntos y 10 rebotes. También anotó 18 tantos John Roberson, mientras que Edin Antic ayudó con 15. Kostas Sloukas fue el más destacado del combinado heleno con 15 puntos y ocho asistencias.

Bosnia logró una sorprendente victoria ante Grecia en el Eurobasket / FIBA

Este resultado dinamita un grupo C en el que España parecía haber encontrado cierta estabilidad tras las contundentes victorias ante Chipre y Bosnia. El combinado de Sergio Scariolo llega a la cuarta jornada con un balance de dos victorias y una derrota, y este martes afronta un partido de nivel ante Italia (20:30h CET). El inicio de un 'tourmalet' particular que culminarán el jueves a la misma hora, precisamente ante Grecia.

Con dos victorias, líderes de grupo

Las cuentas para España, en caso de conseguir la victoria, son bastante claras: sumando un único triunfo ante Italia o Grecia, aseguran el pase a los octavos de final. Además, si son capaces de ganar los dos encuentros, acabarían líderes de grupo, enfrentándose en octavos al cuarto clasificado del grupo D, en el que se encuentran selecciones de la talla de Israel, Polonia, Francia o la Eslovenia de Luka Doncic.

Willy Hernangómez firmó un gran inicio de partido, en el que incluso anotó un triple / FIBA

Si España solo gana a Italia...

Si España gana únicamente a Italia, se podría dar un triple empate con ellos (si ganan a Chipre) y también con Georgia, en caso de que estos últimos no fallen ni ante Chipre ni contra Bosnia. España, Italia y Georgia acabarían con un balance de tres victorias y dos derrotas, de ahí que los españoles necesiten una victoria por más de 13 puntos de diferencia para terminar terceros, y de más de 16 para terminar segunda. A España le lastra ese -14 que sufrió ante Georgia en la jornada inaugural.

Si España solo derrota a Grecia...

Otra opción es que España pierda ante Italia, pero sea capaz de ganar a Grecia. En ese caso, 'La Familia' tendría muchos números de terminar tercera, si Bosnia gana a Georgia, o cuarta, si Georgia vence a Bosnia (siempre sin pinchar ante Chipre), ya que en un empate a victorias y derrotas ante los georgianos les haría quedar por detrás de ellos tras la derrota de la primera jornada.

Aldama, en una acción del encuentro ante Georgia / FIBA

Las cuentas si España pierde los dos partidos

Y desde luego, el escenario más fatídico. Si España pierde los dos partidos, su clasificación para los octavos de final estaría comprometida. Quedarían eliminados en caso de doble tropiezo y que Bosnia ganase a Georgia. Los bosnios quedarían con un balance de 3-2, mientras que Georgia y España quedarían 2-3, pero los de Scariolo finalizarían quintos por ese -14 de la primera jornada.