La cuenta pendiente del Barça de Sekulic: más de 10 años sin ganar la Supercopa Endesa

Málaga fue la última sede que vio al Barça de basket levantar el título de la Supercopa Endesa. De aquello hace más de diez años, concretamente los mismos que la sección de fútbol lleva sin ganar la Champions League. En 2015, el conjunto de Xavi Pascual (en su primera etapa) no pudo empezar mejor un curso ilusionante: arrasando a Unicaja en su propia casa.

Desde entonces, los culés han alcanzado la final de este torneo en cinco ocasiones y han perdido en todas ellas. Uno de los grandes culpables de esta racha negativa es el Real Madrid, que derrotó hasta cuatro veces de manera consecutiva a su eterno rival entre 2019 y 2022. La otra derrota fue contra Herbalife Gran Canaria, una temporada después de conquistar el trofeo en Málaga.

El partido en el que el Barça ganó la última Supercopa Endesa / EFE

El club blaugrana fue el último en obtener el billete a la Supercopa tras clasificarse para la final de la Liga Endesa. En esta ocasión, no se verá las caras con el Real Madrid, por lo que las posibilidades de lograr un gran resultado aumentan. Eso sí, el rival en semifinales será Valencia Basket, que también ha sufrido un proceso de reestructuración de la plantilla este verano.

Tanto el Barça como el club 'taronja' afrontarán un duelo muy diferente al que tuvieron en las Finales de Liga Endesa. No quedan muchos jugadores de los que disputaron esa eliminatoria y ni un solo entrenador. Está por ver cómo competirán ambos equipos con unas plantillas tan nuevas. De momento, el conjunto de Sekulic fue capaz de ganar la Lliga Catalana, venciendo a iLERNA Lleida, Kids&Us Manresa y Morabanc Andorra.

Justin Robinson, uno de los fichajes del Barça de basket / FCB

La Supercopa es el título nacional que más lleva sin ganar el Barça, ya que la Liga Endesa se logró en la temporada 22/23 y la Copa del Rey en la 21/22. Un dato curioso, pues ganar este título depende exclusivamente de dos partidos, mientras que las otras competiciones requieren un mayor nivel de partidos. Por lo visto, los partidos únicos no favorecen tanto al club blaugrana.

Tres bajas en el Barça de basket

Aleksander Sekulic no podrá contar con tres jugadores para la cita: Tosan Evbuomwan, Yoan Makoundou y Darío Brizuela. Los tres han caído lesionados durante la pretemporada, lo que hará que la rotación no sea tan extensa como se ha planificado. Jugadores como Kevin Punter o Joel Parra serán clave en la competición para guiar a los 'rookies' que forman parte de la plantilla.

Tras una pretemporada algo irregular, con victorias pero también con sufrimiento, el Barça de basket empieza una nueva era. El objetivo será que Sekulic forme un equipo con las múltiples piezas nuevas que desembarcan en Barcelona, algunos por primera vez en Europa. Ha llegado la hora de la verdad. Este fin de semana, la Supercopa Endesa, y la próxima semana será el turno de la Euroliga y Liga Endesa.