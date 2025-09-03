Cuenta atrás para la Copa Andalucía femenina de baloncesto

Málaga se prepara para acoger la Copa Andalucía Viajes Azul Marino 2025, una cita que reunirá a las referentes del baloncesto femenino andaluz y que marcará el inicio de la temporada. El torneo contará con la participación de CAB Estepona Jardín Costa del Sol, que disputará la Liga Femenina Endesa, y de Unicaja Mijas y el Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino, ambos en Liga Femenina Challenge.

Presentación

Al acto, que tuvo lugar en la sede de Viajes Azul Marino New Travel en Málaga, acudió en representación de Unicaja Baloncesto Marta Fernández, asesora estratégica del área femenina del club, quien ha subrayado el trabajo realizado en los últimos años para consolidar el baloncesto femenino en Andalucía. También han asistido Antonio de Torres, vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto y presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto; Alberto Martínez, director de Úbico Sports; Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga; Luis Gil, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Estepona; y Sebastián González, vicepresidente del CAB Estepona.

Este evento supone un nuevo impulso al crecimiento del baloncesto femenino en Andalucía, en línea con iniciativas de la Federación Andaluza de Baloncesto como el programa Nosotras, que trabaja para apoyar la formación y el desarrollo en este ámbito.

Nuevo formato

Al haber tres participantes en el evento, el formato cambia respecto al de la pasada edición, ya que se disputarán dos encuentros durante el fin de semana: un partido clasificatorio para la gran final entre los dos conjuntos andaluces de Liga Femenina Challenge y un partido decisivo por el título entre el combinado ganador de ese encuentro y CAB Estepona Jardín Costa del Sol como conjunto en la máxima categoría nacional.

Partidos

El calendario de partidos del torneo queda de la siguiente manera:

Sábado 20 de septiembre

12:30h: Unicaja Mijas - Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino.

Domingo 21 de septiembre

12:30h: CAB Estepona Jardín Costa del Sol - Ganador Previa.