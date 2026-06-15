Cucurella no es el único: el Madrid también prepara un bombazo para el basket

Después de la desastrosa temporada del Real Madrid, la primera en blanco desde 2011, ya se mueve ficha para la plantilla del año que viene. La salida de Trey Lyles es prácticamente un hecho y es por eso que desde la directiva se está trabajando para un posible 'bombazo'. Y el nombre que suena vaya si lo es: el serbio Bogdan Bogdanovic, de Los Ángeles Clippers.

Según 'Encestando', la estrella europea está en la agenda del Real Madrid y se está planteando seriamente regresar al Viejo Continente. Como es evidente, otros equipos de la Euroliga también están pendientes de su posible movimiento, y Panathinaikos está bien posicionado. El dueño de los griegos, Dimitris Giannakopoulos, ya ha dejado entrever que ha enviado una oferta por el jugador.

Uno de los movimientos que puede facilitar la llegada de Bogdanovic a Atenas es el nuevo entrenador. Y es que todo hace indicar que el sustituto de Ataman será el legendario Zeljko Obradovic. Precisamente, el técnico serbio ya coincidió con el actual jugador de la NBA en Turquía, en Fenerbahçe, durante el año 2017. El resultado no pudo ser mejor: campeones de la Euroliga.

Nikola Jokic y Bogdan Bogdanovic, con la selección de Serbia / FIBA

Desde el Madrid saben que no podrán igualar la oferta económica de Panathinaikos, al menos en cuanto a salario, pero que contarán con el dinero suficiente para que sea digna. Primero, deberá conocerse si los Clippers ejecutan el año de contrato opcional que tiene el serbio, que no parece que vaya a suceder. Si es así, quedará libre para marcharse a cualquier equipo.

Para aquellos que sigan el baloncesto desde hace años, son más que conocedores de la calidad de Bogdan Bogdanovic. Un jugador sensacional que ha liderado a la selección de Serbia en los últimos años y que, si se enchufa, puede ser terrible desde cualquier lugar de la pista. A sus 33 años, cuenta con la experiencia y la calidad suficientes para regresar y ser una de las estrellas de la Euroliga.

Bogdan Bogdanovic, campeón de la Euroliga con Fenerbahçe en 2017 / EFE

Su última temporada en la NBA ha sido más bien discreta. En Los Ángeles no ha tenido el protagonismo que había ostentado en los Atlanta Hawks durante el pasado lustro. Tan solo ha disputado 23 partidos y ha promediado 7,4 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias. Sin embargo, cualquier equipo es consciente de que Bogdanovic en Europa podría triplicar estas cifras sin problemas.

Las palabras de Bogdan Bogdanovic

"También veo los rumores en los medios. Es agradable ver esas fotos, pero ¿debería tomar una decisión ahora? Me quedan siete partidos y los playoffs por delante, así que mi mente está aquí. No estoy pensando en lo que pasará el año que viene o el mes que viene”, comentaba hace unas semanas el serbio, cuando se le vinculaba al Partizan de Belgrado.

Bogdanovic, que lleva en la NBA desde 2017, es un fijo de la selección de Serbia. Un jugador muy comprometido con su país y que ha hecho grandes exhibiciones tanto en Mundiales como en más de un Eurobasket. "Hablamos, por supuesto. Antes siempre decía que estaba disponible, pero ya veremos. Siempre he respondido a la llamada, aunque ahora bromeo un poco por mi edad", reconoció.