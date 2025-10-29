Cubells pide al Palau apoyo para el equipo de baloncesto

Ya va siendo una tónica habitual que diferentes voces del club rueguen a los aficionados que brinden al equipo su aliento en los partidos en el Palau. Sin ir más lejos, esta misma semana, Satoransky pedía a la afición que no perdiera la fe tan pronto. El checo, primer capitán tras la retirada de Álex Abrines, se mostró un tanto frustrado, ya que de sus seis temporadas en dos etapas en Can Barça, probablemente sea la menos estimulante en cuanto a conexión con el Palau.

Cubells reclama un Palau lleno

La plantilla del Barça de baloncesto se ha hecho la foto oficial de la temporada 2025-26. El equipo se encuentra inmerso en una semana de triple partido: dos de Euroliga y uno de ACB. El primero, saldado con una ajustada victoria ante el Olimpia Milano (74-72).

Josep Cubells ha aprovechado la victoria del Barça ante el Olimpia Milano para dirigir unas palabras a la parroquia azulgrana: "Después de una victoria, es el mejor momento para hacerse la foto, porque la haces con una gran sonrisa. El de ayer fue un partido de alta tensión contra un gran rival", aseguró".

El directivo responsable de la sección, ha añadido que "cuando nosotros visitamos otros pabellones, se llenan", ejemplificando lo que le gustaría que sucediese en el feudo azulgrana. El Palau está presentando datos de ticketing bastante pobres, teniendo en cuenta lo que solía ser habitual en el recinto culé en anteriores temporadas.

Además, también hay que tener en cuenta que el club ha prohibido comprar entradas al público general en ocho partidos de la Euroliga, frente a Partizán, Estrella Roja, Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Fenerbahçe y Zalgiris. Esta medida se ha tomado para evitar que el Palau vuelva a llenarse de aficionados visitantes, como sucedió en alguna ocasión en el pasado curso.

Cubells añadió que "queremos la confianza máxima para el equipo y que los aficionados brinden su aliento al máximo. Ellos nos pueden ayudar a hacer una canasta de más y conseguir un triunfo de más. En una temporada tan larga, los jugadores lo necesitan. Cuento con ello pero recalco la importancia".

El hartazgo empieza a aparecer en el Palau

La realidad es que la sección atraviesa uno de los momentos menos ilusionantes para un Palau acostumbrado a sentir una conexión especial con el equipo.

Si bien es cierto que desde la llegada a la presidencia de la directiva actual, liderada por Joan Laporta, el club decidió hacer recortes en los presupuestos de las secciones, como la del baloncesto, entre la afición predomina el enfado, ya que se cree que el trabajo y sobre todo, la planificación, podrían ser mucho mejores.

Durante su segundo mandato, Laporta siempre ha sido esclavo de una de sus grandes frases: "Conmigo, perder tendrá consecuencias". Esto dijo el presidente tras sus primeros meses tras retomar la presidencia del club, allá por 2021. Sin embargo, la pasada temporada el equipo no ganó ningún título, pero la secretaría técnica decidió continuar con Peñarroya por la satisfacción que provocó la lucha que hizo la plantilla a pesar de las múltiples lesiones sufridas.

Muy lejos quedan ya esos tiempos en los que el Palau se llenaba partido tras partido para ver a su equipo luchar por los títulos. Las tres 'Final Four' en tres temporadas con Jasikevicius al volante parecen una utopía en la actualidad.

Laporta acompaña al equipo en la foto oficial

El presidente del Barça posó junto a la plantilla de baloncesto, en una foto en la que aparecen los canteranos Sayon Keita i Nikola Kusturica, que han estado en dinámica de primer equipo durante el primer tramo de curso. Además, como es lógico, también estuvieron presentes los cinco fichajes de esta temporada: Will Clyburn, Toko Shengelia, Miles Norris, Myles Cale y Juani Marcos.

Laporta también acudió al palco del Palau Blaugrana para presenciar la victoria de los de Peñarroya ante el Milano, que significó el cuarto triunfo europeo del Barça en la presente campaña. El próximo compromiso será el viernes en Belgrado, ante el Partizán.