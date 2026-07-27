Los cuatro supervivientes del nuevo Barça de basket

La marcha de Toko Shengelia es la última que se espera en el Barça de basket. Como se llegaba avisando antes de acabar la temporada, el club azulgrana iba a realizar una renovación total de la plantilla en verano, y vaya si lo ha hecho. Tan solo quedarán cuatro nombres de la plantilla de este último curso, que serán los nuevos veteranos: Joel Parra, Kevin Punter, Darío Brizuela y Juan Núñez.

Incluso había llegado a sonar la marcha de Joel Parra a otro equipo durante este mercado, pero tanto el jugador como el club frenaron los rumores con una renovación hasta el año 2030. El catalán será el capitán del equipo y una de las figuras clave del proyecto y de la plantilla. Pocos han quedado que conozcan el Palau Blaugrana e incluso competiciones como la Euroliga o la ACB.

Tornike Shengelia abandona el Barça de basket / ACB Photo - Judit Cartiel

El líder en la pista será Kevin Punter. Tan solo queda él de los máximos anotadores de esta última temporada. Tras la marcha de Shengelia y Clyburn, el estadounidense disputará su tercer año en territorio blaugrana, siendo uno de los jugadores más queridos por parte de la afición. Y con más experiencia. El curso 2026/2027 lo afrontará con 33 años de edad, convirtiéndose en uno de los más veteranos.

Dos españoles más seguirán al bordo del Barça de basket. Tanto Darío Brizuela como Juan Núñez completan la corta lista de jugadores que no serán 'rookies' a partir de septiembre. La 'mamba vasca' seguirá aportando desde el banquillo, siendo un revulsivo clave para las aspiraciones de la sección, y está previsto que el papel de Núñez goce de mayor importancia después de superar una dura lesión.

Juan Núñez seguirá en el Barça de basket / FCB

Hasta el momento, el Barça de basket ha cerrado ocho fichajes para la próxima temporada: Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson, Agustín Ubal, Stanley Umude, Olec Balcerowski y Tyrese Martin. Sin embargo, se esperan por lo menos diez en total, añadiendo el Tosan Evbuomwan, a falta de oficialidad, y la necesidad de incorporar a un pívot titular.

Renovación a toda escala

Los cambios no solo se han dado en los jugadores que estarán en pista, sino en todos los otros ámbitos de la sección. Para empezar, el Barça contará con un nuevo entrenador, Aleksander Sekulic, que deberá crear un equipo con una gran cantidad de nombres nuevos que no se conocen entre sí. Algunos de ellos sin ni siquiera tener experiencia en el baloncesto europeo.

También hay cambios en la estructura de la sección, con Xevi Pujol como director deportivo, aunque todavía no se ha oficializado su salida de Baskonia. La idea del Barça es la de contar con una plantilla más larga que la del año pasado, lo que hará que se alcancen los diez fichajes durante este verano, una situación que jamás se había vivido en la Ciudad Condal.