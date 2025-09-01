Los cuatro canteranos taronja que seguirán en dinámica de primer equipo

Hasta ocho jugadores de L'Alqueria del Basket fueron citados el primer día de la pretemporada para empezar a trabajar con el primer equipo, ante la ausencia de más de media equipo por sus compromisos con sus selecciones en el Afrobasket, la AmeriCup y el Eurobasket.

Eso sí, con el paso de los días, Pedro Martínez ha ido recuperando efectivos y con ello, se ha ido reduciendo el grupo de jóvenes que trabajan en el día a día a las órdenes del técnico taronja, hasta el punto de llegar a los cuatro actuales, que además seguirán ocasionalmente en dinámica de primer equipo cuando sea necesario a lo largo de la temporada.

Los elegidos han sido Nikola Dzepina, Jorge Carot, Álex Blanco y TomasTalcis, mientras que han ido abandonando los entrenamientos del primer equipo Marc Grau, Guillem Tazo, Roger Villarejo e Ilan Laville.

Cuatro joyas de L'Alqueria

Dzepina, un ala-pívot serbio de 18 años, es uno de los mejores proyectos de futuro de la cantera taronja. Firmó por el Valencia Basket en marzo de 2024 procedente del equipo junior del Mladost Veba (división de honor U18 serbia) y un año antes fue elegido MVP de la Fase Final de un prestigioso torneo europeo de clubes.

El pívot de 19 años Jorge Carot, internacional en el pasado Eurobasket U20, sabe ya lo que es jugar con el primer equipo a las órdenes de Pedro Martínez, ya que debutó en la Jornada 12 de la EuroCup ante U-BT Cluj-Napoca en La Fonteta, ganándose así el derecho a formar parte del Mur dels Somnis de L’Alqueria.

Álex Blanco, por su parte, se presenta como uno de los nuevos 'júniors de oro' después de haber ganado el reciente Eurobasket U18 con la selección española, en la que tuvo un rol destacado con un promedio de 9 puntos con un 77,2% en tiros de dos, 2,4 rebotes, 1,4 asistencias y una recuperación para 8,3 créditos.

El alero Tomas Talcis, internacional sub-18 con Letonia, es el cuarto jugador que sigue con el primer equipo, a pesar de la llegada de otros temporeros para completar los entrenamientos, como es el caso del internacional húngaro Vincent Valerio-Bodon.

Montero, el último en llegar

Por otra parte, la eliminación de la República Dominicana en la AmeriCup ha permitido que Jean Montero se haya incorporado ya a los entrenamientos de pretemporada. Antes de él lo hicieron Isaac Nogués y Brancou Badio, mientras que Nate Reuvers ha podido reincorporarse ya a los entrenamientos tras superar la lesión de tobillo que se produjo con Hungría antes de volver a València.