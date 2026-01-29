La cronología del 'caso Antetokounmpo': así se rompió todo

Giannis Antetokounmpo está en el centro de uno de los momentos más trascendentales de la temporada. El jugador franquicia de los Milwaukee Bucks —campeón en 2021 y dos veces MVP— atraviesa un periodo de incertidumbre respecto a su futuro, con rumores constantes sobre una posible salida de Wisconsin tras más de una década ligado a la organización.

Aunque Giannis ha sido históricamente el símbolo del proyecto deportivo de Milwaukee desde su llegada en 2013, el contexto competitivo del equipo y el desarrollo de los acontecimientos recientes han alimentado la posibilidad de que el griego termine abandonando la franquicia antes de lo previsto y que eso pueda desembocar en uno de los “bombazos” del mercado de traspasos de la NBA.

Imagen de archivo del griego Giannis Antetokounmpo / EFE

El punto de partida de la historia

El futuro de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee se instaló en el centro del mercado por la combinación de tres factores que se repiten en todos los relatos de esta saga: la exigencia deportiva del propio jugador, la pérdida de competitividad percibida en el proyecto y la presión del calendario contractual, con la opción de jugador en 2027 como horizonte que condiciona a cualquier franquicia interesada. En ese marco, distintos informes situaron el origen del debate en el verano de 2025, cuando en Milwaukee y en el entorno del jugador se abrió una conversación real sobre si existía un camino alternativo para las dos partes.

Un viaje clave

Hace unos meses, en pleno verano, Jon Horst (GM de los Bucks) viajó a Atenas para reunirse con Antetokounmpo y uno de sus agentes en una conversación descrita como especialmente directa, en la que el jugador expuso dudas sobre la capacidad del roster para competir por el título y planteó explorar alternativas, con los Knicks como el único destino que se mencionaba como preferente fuera de Milwaukee en el entorno de la situación. Ese mismo relato sitúa después una ventana de conversaciones en agosto entre Bucks y Knicks, sin que llegara a cristalizar un acuerdo. Brian Windhorst (ESPN) apuntó en diciembre que el griego decidió quedarse en Milwaukee, siempre y cuando el equipo compitiera.

Jon Horst, Giannis y Mike Budenholzer / Getty Images

Los Bucks buscaron construir el mejor equipo posible para que Giannis confiara en que el proyecto era realmente candidato. Para ello, se deshicieron del contrato de Damian Lillard con el objetivo de generar espacio y cerrar la contratación de Myles Turner. Un fichaje en el que el propio Antetokounmpo habría tenido un papel clave para que Turner llegara a Wisconsin.

Sin embargo, la alegría duró poco. Ya en plena temporada, el jugador verbalizó una crítica directa al funcionamiento colectivo tras una derrota, vinculando el mal momento a falta de química, individualismo y ausencia de intensidad, con frases como “No estamos haciendo lo correcto” y la idea de que el equipo no estaba jugando como un bloque.

En diciembre Giannis dice "basta"

El 3 de diciembre de 2025, la bomba estalló definitivamente. Los resultados no acompañaban a unos Bucks que, por entonces, eran undécimos en la Conferencia Este, con un balance de 9-13. Ese día, Shams Charania informó de que Giannis Antetokounmpo y su agente, Alex Saratsis, estaban en conversaciones con los Milwaukee Bucks para encontrar una solución sobre el futuro del dos veces MVP y valorar si lo mejor para el griego era seguir en Wisconsin o abrir la puerta a un traspaso.

El ‘bombazo’ apareció un día después de que ‘Anteto’ eliminara todas sus publicaciones con los Bucks de sus redes sociales: una acción que no pasó desapercibida y que desató el pánico en Milwaukee.

El principio del fin

Con los Bucks duodécimos en el Este (18-27) y con el cierre de mercado cada vez más cerca (5 de febrero), todo apunta a que Giannis podría estar viviendo sus últimos días en Milwaukee. Ayer por la tarde, el propio Shams Charania ratificó el deseo de ‘Anteto’ de cambiar de aires y, además, desveló que los Bucks ya estarían empezando a valorar “ofertas agresivas” de distintas franquicias por el pívot griego.

Aun así, la organización ha transmitido que no tiene prisa y que podría posponer cualquier decisión al verano si no alcanza su precio. Un listón que pasaría por un joven talento de primer nivel y un gran volumen de elecciones del draft, con el matiz de que en junio podrían aparecer picks más atractivos en función del orden definitivo.

En el plano contractual, con 31 años, Giannis será elegible a partir del 1 de octubre para una extensión de cuatro años y 275 millones. Si no firma, podría convertirse en agente libre sin restricciones en 2027 si rechaza su opción de jugador de 62,8 millones. Este escenario incrementa el interés de las franquicias por conocer su compromiso a largo plazo en caso de traspaso. Además, si fuera traspasado en verano, tendría que esperar seis meses para poder firmar esa extensión máxima.

Los pretendientes de Giannis

A día de hoy, los mejor situados para hacerse con ‘Anteto’ son New York Knicks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors. En el caso de los Knicks, el interés viene de lejos y se vincula tanto a las conversaciones exploratorias del verano como a la percepción de que, si se abre una salida, Nueva York sería un destino prioritario en el entorno del jugador. Miami aparece como el otro gran actor recurrente, señalado entre los principales candidatos por fuentes de la liga y por la lógica de mercado de una franquicia acostumbrada a perseguir estrellas cuando se abre una oportunidad. De hecho, en el ecosistema de rumores se ha mencionado la posibilidad de un triple traspaso Bucks–Knicks–Heat, entendido como una fórmula para cuadrar salarios y redistribuir activos. Entre otros movimientos, ese escenario terminaría con Giannis en los Knicks y Karl-Anthony Towns en Milwaukee. De momento, todo son hipótesis.

En paralelo, Timberwolves y Warriors figuran también entre los equipos con interés real, como dos proyectos capaces de armar un paquete competitivo en jugadores y capital de draft para persuadir a Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo tiene pie y medio fuera de unos Bucks que apurarán hasta el 5 de febrero para encontrar la mejor solución posible a un culebrón que, poco a poco, parece acercarse a su final.fin.