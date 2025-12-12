La crónica que explica las dos décadas de amor al Uni Girona

Nadie ha querido perdérselo. Y menos aún algunos de los artífices del Uni Girona que, a lo largo de dos décadas de vida, han puesto el corazón y el alma (y el dinero) para que la entidad lata como lo hace ahora, líder de su grupo de la Euroliga. El jefe de redacción de Deportes y Cultura del Diari de Girona, Jordi Roura, ha presentado en la Fundación Valvi el libro Uni Girona: 20 años de baloncesto y éxitos. A su lado, sonrientes, se han sentado el presidente Cayetano Pérez y el director deportivo, Pere Puig. Entre la cincuentena de asistentes escuchaba, atentamente, Marc Gasol. Ha sido un acto sencillo y, sobre todo, emotivo.

Ha tomado la palabra, en primer lugar, Cayetano Pérez. “Cuando Jordi nos comentó que tenía una idea para escribir nuestra cronología, desde el primer momento le dijimos que sí. Es bonito tenerla por escrito, porque hemos sido pioneros en muchas cosas. No tengo el libro físicamente, pero he visto un borrador y recordar lo que hemos vivido es precioso. Lo repasaba y decía: ostras, es verdad, pasó esto. Animo a todo el mundo a comprarlo y a tener en casa un recuerdo de la historia del club”. La crónica, de 264 páginas y con más de 200 fotografías —sobre todo de los fotógrafos del Diari de Girona Aniol Resclosa, Marc Martí y David Aparicio, y también de David Subirana, del club—, se pondrá a la venta en la tienda del Uni, también los días de partido, y en la web de la entidad.

“Me precipité aceptando la propuesta de Jordi, porque esto de hablar en público no va conmigo”, ha empezado Pere Puig, con un toque de humor. “Pero el libro me encanta, recoge la esencia de los veinte años. Leo muchos, y no es fácil conseguirlo. La esencia se resume en dos cosas: la generosidad, porque en su día dos entidades (Vedruna y Ceset) que no se podían ni ver llegan a un acuerdo para trabajar juntas. Recuerdo la primera reunión, en el Parc del Migdia. Hay mucha gente detrás de estos veinte años. Directivos y patrocinadores que se movieron porque creían en todo esto. Y las instituciones, claro. Pensemos que estamos hablando de 2005. Tuvimos que luchar y no fue fácil. Esa es la otra característica: nuestra lucha”.

El libro, según Puig, “hace una fotografía de lo que era el deporte gerundense cada temporada. Dónde estaba el fútbol y el baloncesto masculino, por ejemplo. Y el Uni aprovechó muy bien la rendija, porque el fútbol tocaba fondo y el baloncesto masculino desaparecía. Y la prensa también ayudó, porque no era sencillo hacer portadas de baloncesto femenino. Alguien tenía que dar el paso, porque nadie lo haría por nosotros. Hemos luchado para convencer, para cuadrar presupuestos. Fuimos atrevidos, porque con una estructura amateur y mínima, pusimos el dinero en la pista para ofrecer un buen espectáculo”. En ese momento, al director deportivo se le ha quebrado la voz. “Me emociona que haya un breve reconocimiento a Josep Xargay y a Vicenç Bordas, que lamentablemente no pueden vivir los éxitos actuales”.

Faltaban las palabras del autor. “Tengo que estar agradecido a Pere y a Cayetano, porque el proyecto nace con ellos. Tenía la voluntad de que quedara un legado escrito del resumen del Uni y, aprovechando los veinte años, con la fusión sobre la mesa con el Bàsquet Girona, era un buen momento para sacarlo adelante”. Roura ha explicado que “nos hemos centrado en las diferentes aventuras de cada temporada. Con el trabajo de archivo he recordado cosas que había olvidado. Ha habido momentos muy críticos: cada verano se estudiaba la viabilidad de si se podría continuar la temporada siguiente. La clasificación más baja es un quinto puesto; el Uni siempre ha sido un equipo puntero. Y cuántos momentos ha vivido: sobre todo, la primera liga con Roberto Íñiguez, el 23 de abril de 2015. Fui a Fontajau con mis padres y fue una locura. Hubo que cerrar puertas por la cantidad de gente que había”.

El periodista gerundense ha explicado sus inicios siguiendo al club. “Normalmente, la gente de deportes empieza haciendo deportes. Yo hacía otras cosas, empezando por la información local de Girona. Pero iba a Palau y a Fontajau, y a Montilivi cuando no iba nadie. Lo vivía como espectador”. El momento más especial, a nivel personal, fue “la mencionada liga de 2015, porque te marca un poco el salto. El Uni había renunciado a Europa por motivos económicos, y allí pudo debutar. Dejó de ser un proyecto de Girona para convertirse en uno de los grandes de España, y en Europa empezaron a mirarnos”.

Ciudad de Girona

“El Uni debía llamarse Ciutat de Girona, pero hacía falta la aprobación del Ayuntamiento y, por cuestión de tiempo, no la tuvimos”, ha recordado Pere Puig, en referencia a 2005, cuando en las páginas del Diari de Girona apareció el nombre del club por primera vez. “Fue un breve”, ha asegurado Roura, que ahora dedica varias portadas a la semana, desde hace años, a informar de la actualidad de la entidad. “El contexto en el que nace el Uni provoca que esto sea también una crónica ciudadana. Cuando nace el club, quien cortaba el bacalao era el Akasvayu. Acababa de llegar Raúl López. Imaginad cómo era todo aquello. La primera temporada del Uni en la élite fue la del penalti de Kiko Ratón en el fútbol, cuando el Girona se salvó milagrosamente en Segunda”.

Presidente y director deportivo han hablado de la crisis de 2009 (“pasamos de siete equipos de los Países Catalanes en la Liga a solo dos”), del Gloria, la pandemia y de mil obstáculos. “Los títulos son muy bonitos y llamativos, pero cuando estás dentro sufres por la supervivencia y por pagar las nóminas. Eso no te deja disfrutar del todo”, ha admitido Puig. “Es que un equipo femenino tiene muchísima dificultad. La gente se llena la boca, pero cuesta mucho salir adelante”, cree Cayetano.

“El Uni tiene que ser un equipo ganador”, ha dicho Roura, que, preguntado por si dentro de un tiempo escribiría un segundo libro aprovechando la fusión con el Bàsquet Girona, ha soltado una carcajada y no ha cerrado la puerta a nada. “De momento estamos disfrutando del primero”. Y tanto que lo ha hecho. Se lo ha pasado en grande haciendo el libro. Se lo ha pasado en grande presentándolo. Y, sobre todo, se lo ha pasado en grande durante estas dos décadas del Uni Girona. Como Cayetano. Como Pere. Y como todos los que quieren a la entidad.