Críticas a Pedro Martínez por la derrota contra el Barça: "¿Por qué no hicieron falta?"

Valencia Basket tuvo en su mano la primera victoria de las Finales de Liga Endesa. En un partido muy igualado, que empezó con un claro dominio 'taronja' pero con reacción blaugrana a posteriori, los de Pedro Martínez ganaban de tres puntos a falta de 13 segundos para el final del partido. El balón era para el Barça, que necesitaba un triple para forzar la prórroga.

Will Clyburn fue capaz de llevar a su equipo al tiempo extra cuando nadie se lo podía esperar. El cuadro 'taronja' se colocaba 99-95 en el marcador, a falta de 27 segundos, gracias a los dos tiros libres de Kameron Taylor. Xavi Pascual pidió tiempo muerto y organizó una jugada para que el estadounidense lanzara solo desde el exterior. Y la enchufó. El conjunto blaugrana se colocaba a un punto (99-98).

Tocaba de nuevo una pausa técnica. En esta ocasión, fue Pedro Martinez el que pidió tiempo muerto. Era evidente que el Barça necesitaba hacer falta y llevar a un jugador de Valencia a la línea de tiros libres. Lo importante para los locales es que ese jugador fuera uno de los que no fallan. De los que gozan de un gran porcentaje desde la línea de 4,60 metros.

Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket / EFE

La falta la provocó Kevin Punter, sobre Sergio de Larrea, que cumplió con los dos tiros libres. Con la calma de un veterano. Como si no tuviera 20 años. La grada enloquecía. Quedaban 13 segundos y Valencia ganaba de tres nuevamente (101-98). No hubo tiempos muertos. Pedro Martínez iba a dar una orden que le costaría el partido: no hacer falta en el ataque del Barça.

La muñeca caliente la tenía Will Clyburn, por lo que la jugada en ataque iba a acabar inevitablemente en sus manos. Valencia, obedeciendo a su entrenador, defendió con intensidad, pero sin cometer ninguna falta. Así fue como el exterior norteamericano del Barça se sacó de la chistera, un poco más avanzado del centro del campo, un lanzamiento increíble que colocaría el 101-101.

En la última jugada, Kameron Taylor intentó un triple, pero fue taponado por el propio Clyburn, héroe culé en los últimos instantes. "Error gordo de Pedro Martínez el no hacer falta ganando de tres. En fin, muere con sus ideas", comentaba un usuario en la red social 'X'. Y es aquí donde se presenta el eterno debate de si hacer falta o no cuando vas ganando de tres y ataca el equipo rival.

De la escuela de no cometer falta

Pedro Martínez es de la escuela de no cometer una falta. De no regalar puntos al rival porque sí. Además, existe el riesgo de cometer falta y que el jugador lance en ese momento desde el exterior, buscando los tres tiros libres. Algunos entrenadores defienden la idea de cometer faltas de manera inteligente, evitando que el rival anote más de dos puntos, mientras otros permiten que el rival ataque, arriesgándose a que enchufen el triple.

En la prórroga, el Barça se llevó una increíble victoria del Roig Arena. Lograron lo que no fue capaz de hacer el ASISA Joventut en el primer duelo de semifinales, ganar al conjunto 'taronja' en el duelo más igualado, que también se fue al tiempo extra. Una victoria que llena de moral al conjunto de Xavi Pascual y obliga a Valencia a ganar, al menos, un partido en el Palau Blaugrana.