Las críticas de la afición del Madrid a su equipo tras perder ante el Barça

La temporada que está llevando a cabo el Real Madrid de baloncesto roza la excelencia. Chus Mateo y sus jugadores están practicando un juego que les ha convertido en el equipo referencia en Europa. Hasta el clásico disputado anoche en el Palau, y tras más de tres meses de competición, los blancos tan solo habían perdido dos encuentros, repartidos en Liga Endesa y Euroliga.

La derrota ante el Barça llegó en un partido en el que el Madrid mostró dos caras: en el primer cuarto, gracias a la inspiración en el perímetro de Dzanan Musa, el equipo sacó a relucir su enorme calidad ofensiva, con buenos porcentajes y siendo capaces de anotar 25 puntos en los primeros 10 minutos de duelo. En el segundo se mantuvo la tónica, pero sin tanto brillo como en el primero, y los problemas llegaron en la segunda mitad, donde tan solo fueron capaces de conseguir 31 puntos, y donde sufrieron un parcial de 14-0 al inicio del último cuarto que acabó siendo fatal.

El Barça llegó a mandar por 12 puntos en el último cuarto (74-62), pero los blancos no se rindieron y, con 83-78 en el marcador, Mario Hezonja tuvo un triple en sus manos a falta de treinta segundos que hubiese colocado a los suyos a tan solo dos puntos, una canasta que finalmente no acabó convirtiendo y que selló el triunfo de los de Roger Grimau.

Una derrota prácticamente sin afectación en la tabla

Un tropiezo, para el Real Madrid, que puede ocurrir, el de perder en el Palau Blaugrana, y que no tiene prácticamente consecuencias a nivel clasificatorio: siguen primeros destacados, con tres victorias de margen sobre el segundo clasificado, la Virtus de Bolonia, y cuatro respecto al Barça.

Gran enfado de parte de la afición blanca

En ese sentido, resulta, cuanto menos, sorprendente, la crítica por parte de la afición blanca a través de las redes sociales tras la derrota en el Palau. En la publicación del Real Madrid con el resultado final, varios aficionados no encajaron nada bien la derrota, y Chus Mateo, Sergio Rodríguez o Facundo Campazzo fueron los principales protagonistas de las críticas.

Muchos aficionados del Real Madrid mostraron su descontento en redes por la derrota ante el Barça / Twitter

"Campazzo que se quede allí y Chacho que vuelva andando por regalar el partido"

"Chus Mateo se prepara los partidos? Es que Vesely ha metido 9 canastas en 4 metros... lo lleva haciendo más de 10 años en varios equipos ... tampoco hay que ser muy inteligente para verlo", "Me la suda que siga Grimau, hay que salir a ganar en cada partido y la actitud de hoy ha sido vergonzosa", "El último cuarto del Madrid ha sido una BASURA. Es INACEPTABLE y no por haber perdido, es por el cómo. Después de un partido bastante bien jugado, llegar al final jugándolo de esa manera es VERGONZOSO. No todos han estado igual de mal pero no se salvan ni jugadores ni entrenador", "Que agradezcan al Chacho, estúpidamente nos hizo perder" o "Campazzo que se quede allí y Chacho que vuelva andando por regalar el partido. Y no es algo nuevo, Campazzo ya se cargó el de Fenerbache. Jugador individual y sobrevalorado. Hay que ir a humillarlos en casa!!!" han sido alguna de las críticas más feroces.

La indignación de parte de los aficionados del Madrid tras perder ante el Barça / Twitter

Anadolu Efes, próximo rival del Madrid en Europa

En cambio, otro gran número de aficionados se tomó a cachondeo la derrota en el Palau ante el Barça, enfocando la victoria azulgrana hacia la continuidad de Roger Grimau como entrenador del equipo. En todo caso, tanto Virtus como Barça y Maccabi han sumado victoria en esta jornada 18, así que Chus Mateo y sus jugadores no se pueden permitir otro tropiezo este próximo viernes 5 en el Wizink (20:45 CET) ante un Anadolu Efes que también llega muy necesitado de victorias a la cita, acumulando cinco derrotas consecutivas en la competición.