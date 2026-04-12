Ni Cristiano ni Lebron, Michael Jordan es el deportista que más dinero gana del mundo y... ¡sin levantarse del sofá!

Michael Jordan dejó el baloncesto hace más de dos décadas, pero su nombre sigue moviendo más dinero que el de cualquier estrella en activo. Ni Cristiano Ronaldo, ni Leo Messi, ni LeBron James. El mito de los Chicago Bulls volvió a colocarse en lo más alto de la clasificación de los deportistas mejor pagados del planeta gracias a unos ingresos estimados de 275 millones de dólares en 2025, una cifra que vuelve a demostrar que su impacto va mucho más allá de la pista.

El dato impresiona todavía más cuando se compara con los grandes iconos actuales. Cristiano Ronaldo aparece por detrás con 260 millones, mientras que Canelo Álvarez ocupa la siguiente posición con 137 millones. Jordan, sin jugar desde 2003, sigue mandando en el negocio global del deporte.

Jordan es un gran aficionado al golf / efe

Un acuerdo definitivo

La clave de ese dominio sigue estando en una alianza histórica: Nike. El acuerdo que firmó con la marca en 1984, cuando aterrizó en la NBA, cambió para siempre la industria del deporte.

En aquel momento, Nike no dominaba el mercado del baloncesto. Adidas facturaba más, Converse vestía a estrellas como Magic Johnson, Larry Bird o Julius Erving, y Reebok venía creciendo con fuerza. Pero la apuesta por Jordan lo cambió todo.

Aquel primer contrato, de cinco años y 500.000 dólares anuales, ya rompía el mercado. No solo por el salario fijo, sino porque incluía un porcentaje de las ventas. El resultado fue un fenómeno sin precedentes: las zapatillas de Jordan superaron los 100 millones de dólares en ventas en su primer año en las tiendas. A partir de ahí nació un imperio.

Michael Jordan fue estrella de un anuncio de Nike / TV

Décadas después, el negocio sigue disparado. Aunque el rendimiento del mercado de zapatillas de baloncesto ha sufrido altibajos, la marca Jordan ha encontrado músculo en el segmento de moda, en el público femenino, en categorías ajenas al basket y en la expansión internacional.

Entre 2020 y 2024, sus ingresos llegaron a duplicarse. En el ejercicio fiscal cerrado en mayo de 2025, la Jordan Brand facturó 7.300 millones de dólares, incluso pese a una caída del 16% dentro del plan de reestructuración impulsado por el nuevo CEO de Nike, Elliott Hill.

Jordan, con Federer / instagram

Ese volumen coloca a Jordan en otra dimensión. Su marca genera mucho más que la inmensa mayoría de líneas exclusivas de otras estrellas. Nadie se acerca realmente a su escala.

Gracias a ello, Jordan ha elevado sus ganancias acumuladas en su carrera hasta los 3.280 millones de dólares, que ascienden a 4.500 millones ajustados a la inflación. Esa cifra le convierte en el deportista que más dinero ha generado en toda la historia, muy por delante de Tiger Woods, segundo con 2.880 millones ajustados. El podio lo completa Cristiano Ronaldo, con 2.520 millones, según estas informaciones de Sportico.

Los 10 deportistas que más dinero han ganado en la historia

Michael Jordan – 4.500 millones de dólares ajustados

Tiger Woods – 2.880 millones

Cristiano Ronaldo – 2.520 millones

LeBron James – 2.030 millones

Lionel Messi – 1.990 millones

Arnold Palmer – 1.850 millones

Jack Nicklaus – 1.830 millones

David Beckham – 1.680 millones

Roger Federer – 1.670 millones

Floyd Mayweather – 1.570 millones

Jordan, además, no ha desaparecido del escaparate público. Su equipo 23XI Racing ha arrancado con fuerza la temporada 2026 de la NASCAR, con cuatro victorias en las seis primeras carreras de la mano de Tyler Reddick, justo unos meses después de cerrar su conflicto judicial con la competición por el sistema de franquicias. Aunque poseer una escudería no genera por sí solo cifras descomunales, sí refuerza una imagen empresarial que no deja de crecer.

A eso se suman sus acuerdos históricos con marcas como Gatorade, Five Star, Upper Deck o 2K, además de inversiones en firmas como DraftKings, Sportradar, Axiomatic o Cincoro Tequila. Jordan también mantiene participación en los Charlotte Hornets, pese a vender el control de la franquicia en 2023.

Su fortaleza no es solo económica, sino también cultural. Su nivel de conocimiento público sigue siendo el más alto entre todos los deportistas, incluso 23 años después de su retirada definitiva. Jordan continúa siendo una figura capaz de conectar con varias generaciones y de sostener un negocio gigantesco sin necesidad de competir.

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En una era marcada por contratos multimillonarios, patrocinios globales y nuevas ligas que disparan el mercado, Michael Jordan sigue siendo la referencia absoluta. El rey del baloncesto también sigue siendo el rey del dinero.