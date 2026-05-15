La crisis en el banquillo del Barça, a debate: "La cláusula de salida de Pascual es irrisoria"
Nil Jaimejuan y Marc Del Río repasan la actualidad del conjunto azulgrana y ponen el foco sobre la situación en el banquillo
Los periodistas de SPORT Nil Jaimejuan y Marc Del Río repasan la actualidad del conjunto azulgrana y ponen el foco sobre la situación en el banquillo y las incógnitas sobre el futuro de Xavi Pascual en la sección.
Los dos comunicadores aportan nuevas informaciones sobre el interés de Dubai y cómo están intentando seducir a Pascual para que pueda decantarse por el proyecto del club de Emiratos.
Además, también repasan alguno de los nombres que han sonado en las últimas horas que podrían llegar al Barça en caso de la salida de Pascual, y se 'mojan' con sus predicciones sobre lo que creen que acabará ocurriendo
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