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La crisis en el banquillo del Barça, a debate: "La cláusula de salida de Pascual es irrisoria"

Nil Jaimejuan y Marc Del Río repasan la actualidad del conjunto azulgrana y ponen el foco sobre la situación en el banquillo

Nil Jaimejuan

Marc del Río

Los periodistas de SPORT Nil Jaimejuan y Marc Del Río repasan la actualidad del conjunto azulgrana y ponen el foco sobre la situación en el banquillo y las incógnitas sobre el futuro de Xavi Pascual en la sección.

El futuro de Xavi Pascual siembra dudas en el FC Barcelona Bàsquet / SPORT TV

Los dos comunicadores aportan nuevas informaciones sobre el interés de Dubai y cómo están intentando seducir a Pascual para que pueda decantarse por el proyecto del club de Emiratos.

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Además, también repasan alguno de los nombres que han sonado en las últimas horas que podrían llegar al Barça en caso de la salida de Pascual, y se 'mojan' con sus predicciones sobre lo que creen que acabará ocurriendo

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