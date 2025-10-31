Crece la tensión en el Real Madrid entre Mario Hezonja y Sergio Scariolo

El Real Madrid tomó aire en Euroliga y puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la competición continental zarandeando a un pobre Fenerbaçe, al que derrotó por un contundente 84-58. Un festival de los de Sergio Scariolo, de principio a fin, para 'apalizar' al vigente campeón de Europa y para constatar que Sarunas Jasikevicius tiene mucha faena por delante para compactar a un equipo con muchas novedades respecto al grupo que levantó el título el pasado mes de mayo.

Casi todo fueron buenas noticias en un Movistar Arena que llegó a los 9.000 espectadores, y en el que jugadores como Theo Maledon, Trey Lyles o Edy Tavares no encontraron oposición en el cuadro rival. Efectivos como Facundo Campazzo o Alberto Abalde estuvieron muy entonados desde el 6,75, con tres triples cada uno. Y Usman Garuba firmó un partido muy completo, con 10 puntos, tres rebotes y cuatro tapones, todo ello bajo la atenta mirada de Alex Len, el nuevo pívot blanco llegado para reforzar el juego interior.

Por desgracia para el Real Madrid, no todo fueron buenas noticias, y frente a Fenerbahçe, se constató que la relación entre Mario Hezonja y Sergio Scariolo no pasa por su mejor momento. Con algo más de mes y medio mal contado de competición, el entrenador italiano ya está lidiando con el carácter complicado del croata, y con una cabeza que choca con la gran calidad que derrocha el exjugador del Barça.

Mario Hezonja, durante el duelo contra el Bayern Múnich / ANNA SZILAGYI

Problemas en la relación entre Hezonja y Scariolo

Según explica a través de sus redes sociales el comunicador Víctor Colmenarejo, una de las voces más autorizadas que sigue la actualidad del conjunto blanco, frente a los turcos, hubo un episodio que explica como está a día de hoy la relación entre jugador y entrenador.

"Cuando se sienta en la 1ª parte (min14) se va al banquillo por el fondo para no saludar a Scariolo. Lo hemos visto más veces, lo hacía a menudo con Chus Iba el Madrid 10 arriba cuando se sienta, el pabellón disfrutando pero él enfadado porque está a su partido. Unos segundos después el técnico se acerca para hablar con él pero el croata echa para atrás su silla como un metro para alejarse de él, y no levanta la cabeza ni le mira mientras el entrenador le habla", comenta Colmenarejo, que presenció en primera persona dicho episodio.

Hezonja, egoísta: una única asistencia en los últimos dos partidos de Euroliga

"Si en la 1ª parte se lanzó boniatos y no pasó el balón, en la 2ª, suponemos que tras una (merecida) Scariolina en el vestuario, estuvo mohíno en la pista, sin participar del juego y escondido en una esquina, a veces sin ni siquiera mirar la acción del juego Lo cuento porque no sé si estas cosas se ven por la tele pero en el pabellón sí, cantan y de ahí el runrún en la grada", termina el comunicador, que pone sobre la mesa algunos datos del rendimiento de Hezonja en esta doble jornada de Euroliga: un pobre 5/18 en tiros de campo, una asistencia total en los dos partidos, y un rosco de valoración tras el +2 en Múnich y el -2 frente a Fenerbahçe.

Lo cierto es que los números con los que ha arrancado Hezonja la temporada no son malos. 13,2 tantos por encuentro en Euroliga estropeados por sus dos últimas actuaciones (7 y 5), y 13,3 puntos por partido en la Liga Endesa. Actuaciones individuales positivas, pero que por el momento no han servido para que el conjunto blanco, que ha ganado todo en casa, estrene el casillero de victorias lejos del Palacio.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

Con contrato hasta 2029, el Real Madrid se garantizó con la continuidad de Hezonja, el disponer de un jugador diferencial en el baloncesto europeo, capaz de decantar muchos partidos con su enorme talento individual. Pero el baloncesto es un deporte colectivo en el que toca respetar jerarquías y cumplir el plan del entrenador. Y poco tiempo ha necesitado Scariolo para comprobar que Hezonja va sobrado de baloncesto, pero también de carácter.