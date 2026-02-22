Trent Forrest, MVP de la Copa del Rey de baloncesto 2026

Trent Forrest se llevó el MVP de la Copa del Rey 2026. El estadounidense lideró, junto a Luwawu-Cabarrot, el ataque de Baskonia en la final contra el Real Madrid y dio una auténtica exhibición en el Roig Arena. Los de Paolo Galbiati dieron la gran sorpresa y se llevaron el título en Valencia, pasando por encima de Barça y Madrid en la misma edición.

Forrest dejó un partido para el recuerdo, rozando el triple-doble en la final (22 puntos, nueve rebotes y 11 asistencias). Todo pasó por él y no le pudo ir mejor a Baskonia. Los vascos vuelven a levantar un título de Copa del Rey 17 años después, recorriendo un camino duro, eliminando a La Laguna Tenerife, posteriormente al Barça y finalmente al Real Madrid.

Los vascos volvieron a marcar la diferencia en el último cuarto, como hicieron contra los de Xavi Pascual, y lograron un parcial de 17-33 a favor. La dirección de Forrest fue diferencial, capaz de entrar al aro y forzar jugadas de tres puntos, además de encontrar al jugador liberado. Una auténtica exhibición que permitió a los de Galbiati dar la gran sorpresa.

"Es la mejor noche de mi carrera"

"Este trofeo es para mis compañeros. No hubiera sido posible sin ellos, que también podrían ser MVP's. No solo es para mí, es para todos, para los aficionados. Lo agradezco, seguro, solo puedo decir gracias", inició Forrest en los micrófonos de 'DAZN'.

"Es la mejor noche de mi carrera. Poder disfrutarlo con mis compañeros, nadie confiaba en nosotros cuando perdimos seis partidos a principio de temporada", reconoció, además de dedicarle unas palabras al técnico Paolo Galbiati: Nuestro entrenador es increíble, su energía. Su pasión nos empuja cada día a ser mejores. Estoy muy feliz de tenerlo como técnico. Tenemos vuelo para Vitoria, pero toca disfrutarlo".