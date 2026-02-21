Real Madrid - Baskonia: horario y dónde ver por TV la final de la Copa del Rey de baloncesto

Real Madrid y Baskonia son los finalistas de la Copa del Rey 2026. Ambos equipos superaron en los últimos segundos a sus rivales, en dos partidos frenéticos en semifinales. El equipo de Scariolo estará por tercera vez consecutiva en la gran final, mientras que los vascos volverán a luchar por el título 25 años después con Paolo Galbiati en el banquillo.

Los blancos sacaron adelante un partido que se les había complicado muchísimo. Estaban con pie y medio fuera de la competición, pero apareció Mario Hezonja para clavar dos triples consecutivos y silenciar al Roig Arena, que ya se relamía ante la victoria de su equipo. El Valencia Basket perdió una oportunidad de oro para clasificarse a la gran final junto a su afición, aunque tendrá dos oportunidades más en 2027 y 2028.

Real Madrid-Baskonia, este año / RM

Por el otro lado, Baskonia sorprendió al Barça en el último cuarto y dio la sorpresa en la segunda semifinal en Valencia. Los de Galbiati hacen historia y regresan a una final, aprovechando el cansancio de los jugadores de Xavi Pascual. A pesar de ir perdiendo de diez puntos a falta de pocos minutos para el final, los vascos mantuvieron la calma y dieron la vuelta al marcador.

Real Madrid y Baskonia se han enfrentado dos veces en este curso, con una victoria para cada equipo. La igualdad es máxima y el partido promete frenético en el Roig Arena. Los de Scariolo tendrán unas horas más de descanso, ya que disputaron su partido tres horas antes, pero la emoción del conjunto de Galbiati hará que el cansancio quede en un segundo plano.

Horario del Real Madrid - Baskonia de la final de la Copa del Rey de Baloncesto

El Real Madrid - Baskonia de la final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se disputará este domingo 22 de febrero a las 19:00 horas (CET). El encuentro se disputará en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver el Real Madrid - Baskonia de la final de la Copa del Rey de Baloncesto

En España, todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa del Rey de Baloncesto 2026 a través de nuestras narraciones en directo y crónicas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.