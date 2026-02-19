Dónde ver el Real Madrid - Unicaja de la Copa del Rey de Baloncesto hoy por TV, online y en directo

Real Madrid y Unicaja se enfrentan este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto. Los dos finalistas de la última edición del torneo copero se dan cita en el Roig Arena de Valencia para saldar cuentas del pasado en un duelo que viene caliente por las dos partes.

Los andaluces parecen tener tomada la medida de los madridistas en estos últimos tiempos en la competición copera. Les derrotaron en Badalona 2023 y volvieron a hacerlo en la gran final en Gran Canaria 2025 para llevarse un título histórico. Los blancos llegan con ganas de revancha, pero saben que los malagueños volverán a ponérselo complicado si quieren seguir adelante en la Copa del Rey.

Facu Campazzo, del Real Madrid, escapándose en un partido contra Unicaja / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

A pesar de los recientes enfrentamientos entre ambos, el equipo dirigido por Sergio Scariolo llega como favorito al encuentro. Su temporada está yendo de menos a más, aunque ha sido en estas últimas semanas donde los blancos parecen haber encontrado su mejor estado de forma. Unicaja no llega con la plantilla de otros años, pero tiene jugadores de sobras en su equipo para poder hacer saltar nuevamente la sorpresa y seguir adelante en la competición.

El equipo que supere la ronda de cuartos de final se enfrentará al Valencia Basket, campeón de la eliminatoria contra el Joventut de Badalona esta misma tarde. Los valencianos juegan como locales en esta edición de la Copa del Rey, algo que suma un plus en cualquier escenario y que podría hacer marcar la diferencia en el siguiente partido.

¿Dónde ver el Real Madrid - Unicaja de la Copa del Rey de Baloncesto hoy por TV y online?

En España, el partido entre Real Madrid y Unicaja, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, se podrá seguir en directo a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa del Rey de Baloncesto desde Valencia, con nuestras narraciones, crónicas, declaraciones y reacciones sobre el torneo copero en el Roig Arena. Además, nuestro enviado especial te traerá el mejor análisis del torneo del K.O. con análisis e historias en directo desde el evento.