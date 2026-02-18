Así llega el Valencia Basket a la Copa: Motivados por ganar el título en casa

El Valencia Basket de Pedro Martínez llega a la Copa del Rey convencido de sus opciones de lograr el título, y especialmente por hacerlo al amparo de su afición en un espectacular Roig Arena, que se estrena para una gran competición como la Copa. El sueño 'taronja' de poder levantar el primer gran trofeo de la temporada en un papellón teñido de los colores del conjunto valenciano.

Un equipo que ha demostrado a lo largo de la primera vuelta de la Liga Endesa que es un claro contendiente al título liguero, aunque la primera oportunidad de hacer algo grande esta temporada llega en esta Copa del Rey en su propia pìsta, donde los cruces no van a ser ni mucho menos benévolos, aunque convencidos que pueden ir superando rondas hasta meterse en la gran final del domingo.

Para empezar este jueves, les espera todo un 'hueso' como un motivado ASISA Joventut que se presenta en esta Copa como 'tapado' ante el cuadro local, aunque deben tener mucho cuidado porque los de Dani Miret van a vender cara la piel del oso con un Ricky Rubio que llega más motivado que nunca, haciendo pareja letal junto al veterano Ante Tomic.

Unos cuartos de final a ritmo frenético

Pedro Martínez conoce perfectamente la dificultad del rival, al que deberá someter desde la velocidad, aunque un estilo parecido al que practica el cuadro verdinegro por lo que nos espera una primera eliminatoria de cuartos de final de intensidad total, digna de todo un inicio de Copa que presenta todos los alicientes para ser histórica.

El camino de los valencianos no se presenta nada fácil, suponiendo que lograran apear al Joventut. El tópico dice que no se puede mirar más allá del primer encuentro ya que una derrota te envía para casa, aunque en la mete del cuadro 'taronja' es alcanzar la semifinales donde espera todo un Madrid, lider de la Liga Endesa y uno de los principales candidatos al triunfo en Valencia, si también logra superar el primer envite de cuartos ante el Unicaja, un segundo duelo el jueves que promete emociones fuertes.

Veremos si las ganas del Valencia Basket de llevarse la Copa ante su afición después de que solo hayan podido celebrar un título copero en su historia (1998) les puede por encima de la presión de tener que luchar y hacerse un hueco entre los 'grandes'. Los de Pedro Martínez ya están en esa consideración de favoritos y tendrán que demostrarlo desde el primer minuto, y con un camino que no es precisamente, de rosas.