Así llega UCAM Murcia a la Copa del Rey: Confianza y sin ser ningún invitado sorpresa

UCAM Murcia llega a la Copa del Rey en un momento muy serio de la temporada. Lo hace con una identidad muy marcada, con confianza y con la sensación de que no es un invitado sorpresa, sino un equipo preparado para competir de verdad en un formato de eliminación a un partido.

En Liga Endesa se ha instalado en la zona alta a base de trabajo y de un estilo reconocible. El equipo de Sito Alonso convierte muchos partidos en una prueba de resistencia para el rival, con una defensa intensa, mucho ritmo competitivo y una mentalidad que no concede posesiones fáciles. Cuando UCAM consigue imponer ese tono, el partido se vuelve incómodo, con contactos, decisiones bajo presión y un nivel de energía que se mantiene durante muchos minutos. A eso suma otra virtud importante: su capacidad para encontrar puntos desde varias manos y no depender de un solo jugador. Tiene piezas que pueden encadenar rachas de anotación y una rotación que suele responder con personalidad. Varios de estos jugadores pasan por un gran momento. Dylan Ennis, líder indiscutible del equipo, y Devontae Cacok, como referencia cerca del aro, son algunas de las piezas clave de este UCAM.

Los jugadores del UCAM Murcia celebrando la victoria lograda frente al Barça. / Israel Sánchez

El momento previo al torneo también ayuda a explicar por qué llega con buenas sensaciones. La dinámica es positiva y el equipo aterriza con el depósito emocional lleno, algo clave en Copa. Incluso con pequeños contratiempos físicos de las últimas semanas, la idea general es que UCAM llega preparado para partidos cortos, tensos y con finales apretados, el hábitat natural de esta competición.

En cuartos de final le toca un escaparate máximo, porque UCAM Murcia es el primer rival del FC Barcelona. Es un cruce con peso propio y con un matiz que cambia el marco mental, esta temporada UCAM ya ha demostrado que puede competirle al Barça de tú a tú.

Los duelos entre ambos este curso han sido muy ajustados y han caído del lado murciano. El 2 de noviembre de 2025, UCAM ganó en el Palau por 78 a 81, en un final donde supo resistir el último empuje y ejecutar mejor las posesiones decisivas. Y el 1 de febrero de 2026 volvió a imponerse, esta vez en Murcia por 84 a 83, otra vez en un cierre al límite, con sangre fría en los minutos finales.

David DeJulius, Dylan Ennis y Michael Forrest son las referencias ofensivas de UCAM Murcia / ACB Photo - Javier Bernal

Ese 2 a 0 no garantiza nada en un partido único, pero sí refuerza una realidad, UCAM no llega a ver qué pasa, llega con pruebas recientes de que su plan puede funcionar contra el Barça. Para repetirlo necesita sostener su nivel defensivo sin cargarse pronto de faltas, cortar las rachas de talento azulgrana y llegar con opciones reales a los últimos minutos. Ahí UCAM se siente cómodo, en partidos cerrados donde la dureza, el ritmo emocional y la ejecución les puede permitir dar la sorpresa en el torneo del KO.