Horarios y calendario de la Copa del Rey de Baloncesto 2026: todos los partidos y fechas

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 vuelve a escena una temporada más. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa se dan cita en el Roig Arena de Valencia para disputarse uno de los torneos más especiales de la temporada, donde el FC Barcelona buscará llevarse una alegría con un título esperado. Te explicamos todos los horarios, el calendario de la Copa del Rey de Baloncesto y cómo ver el torneo copero en abierto y en televisión.

Unicaja defiende el título conseguido en 2025 en esta edición. Después de su brillante triunfo el curso pasado, tras ganar en el partido final al Real Madrid por 93-79 en Gran Canaria, los malagueños buscan repetir la alegría de la pasada temporada, aunque para ello deberán volver a medirse contra los blancos en cuartos de final. Se medirán, en caso de ganar, al ganador de la eliminatoria entre Valencia Basket y Joventut.

Vesely, uno de los mentores de Kusturica, se abraza al jovenugador para felicitarle por su gran actuación en el Palau / FCB

En el otro lado del cuadro está el Barça, que llega a Valencia con lo justo. Las lesiones han lastrado al equipo de Xavi Pascual estas últimas semanas y el efecto conseguido con la llegada del nuevo técnico se ha diluido. Se enfrentarán a UCAM Murcia en cuartos y esperarán al ganador del Baskonia - La Laguna Tenerife para seguir adelante en el torneo copero.

La Copa del Rey de Baloncesto mantiene un año más su formato. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa se citan en una sede, en este caso el Roig Arena de Valencia, y disputarán hasta un máximo de tres eliminatorias repartidas entre cuatro días de competición. El evento se celebra en una de las semanas más esperadas para el baloncesto nacional, una competición que reúne a los mejores equipos del panorama en mitad del curso.

Calendario y horarios de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

Cuartos de final Valencia Basket - Joventut de Badalona: jueves 19 de febrero, 18:00 horas

Real Madrid - Unicaja: jueves 19 de febrero, 21:00 horas

Baskonia - La Laguna Tenerife: viernes 20 de febrero, 18:00 horas

Barcelona - UCAM Murcia: viernes 20 de febrero, 21:00 horas Semifinal Ganador Cuartos 1 - Ganador Cuartos 2: sábado 21, 18:00 horas

Ganador Cuartos 2 - Ganador Cuartos 4: sábado 21, 21:00 horas Final Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2: domingo 22, 19:00 horas

¿Cuándo se juega la Copa del Rey Baloncesto 2026?

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se juega del jueves 19 de febrero al domingo 22 de febrero. El jueves 19 y el viernes 20 se disputan los cuartos de final, mientras que las semifinales se jugarán el sábado 21. La gran final por el título tendrá lugar el domingo 22 de febrero.

Noticias relacionadas

¿Dónde ver la Copa del Rey Baloncesto 2026?

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrá seguir en directo desde DAZN. La plataforma emitirá en directo todos los partidos del torneo, así como de la Minicopa Endesa, con una cobertura especial desde el jueves hasta la final del domingo