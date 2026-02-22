Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dónde ver la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia por TV, online y en directo

A qué hora empieza la final de la Copa del Rey de Baloncesto y cómo ver el partido entre Real Madrid y Baskonia desde España

El Real Madrid se enfrenta al Baskonia hoy domingo 22 de febrero en la final de la Copa del Rey de Baloncesto

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 cierra el telón hoy domingo 22 de febrero con el partido entre Real Madrid y Baskonia, que miden sus fuerzas en busca del título a partir de las 19:00 horas (CET).

El primer equipo en certificar su presencia en la final de la Copa del Rey de Baloncesto fue el Real Madrid, que apeló a la épica para eliminar sobre la bocina al anfitrión Valencia Basket (106-108). Previamente, el conjunto blanco se deshizo con facilidad del Unicaja en los cuartos de final (70-100).

Poco después llegó el turno del Baskonia que, después de apear a La Laguna Tenerife en cuartos (91-81), medía sus fuerzas ante el Barça. Los azulgranas, confiados tras la victoria previa ante UCAM Murcia (91-85), llegaban motivados por la posibilidad de medir fuerzas ante su gran rival, pero la falta de acierto terminó condenándoles y sellando el 70-67 final.

Will Clyburn, en el partido de Copa ante Kosner Baskonia

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey de Baloncesto por TV y online?

En España, todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa del Rey de Baloncesto 2026 a través de nuestras narraciones en directo y crónicas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.

