Dónde ver la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia por TV, online y en directo

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 cierra el telón hoy domingo 22 de febrero con el partido entre Real Madrid y Baskonia, que miden sus fuerzas en busca del título a partir de las 19:00 horas (CET).

El primer equipo en certificar su presencia en la final de la Copa del Rey de Baloncesto fue el Real Madrid, que apeló a la épica para eliminar sobre la bocina al anfitrión Valencia Basket (106-108). Previamente, el conjunto blanco se deshizo con facilidad del Unicaja en los cuartos de final (70-100).

Poco después llegó el turno del Baskonia que, después de apear a La Laguna Tenerife en cuartos (91-81), medía sus fuerzas ante el Barça. Los azulgranas, confiados tras la victoria previa ante UCAM Murcia (91-85), llegaban motivados por la posibilidad de medir fuerzas ante su gran rival, pero la falta de acierto terminó condenándoles y sellando el 70-67 final.

Will Clyburn, en el partido de Copa ante Kosner Baskonia / Paco Calabuig

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey de Baloncesto por TV y online?

En España, todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

