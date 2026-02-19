Dónde ver la Copa del Rey de Baloncesto 2026 por TV, online y en directo

La Copa del Rey de Baloncesto abre el telón este jueves 19 de febrero y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la presente edición del torneo por televisión, online y en directo desde España.

Como viene sucediendo en los últimos años, los ocho equipos mejor clasificados de la primera vuelta de la Liga Endesa se dan cita en una sede fija a lo largo de cuatro días con el objetivo de conquistar el primer título del año. La presente edición de la Copa del Rey de Baloncesto se disputará en Valencia, concretamente en el novedoso Roig Arena.

El encargado de abrir el telón de los cuartos de final será el Valencia Basket, anfitrión del torneo que se estrena frente al Joventut de Badalona este jueves 19 de febrero a las 18:00 horas (CET). El broche final a la primera ronda lo pondrá el Barça, que se enfrenta al UCAM Murcia el viernes 20 de febrero a las 21:00 horas (CET).

Jan Vesely y Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa del Rey de Baloncesto 2026 a través de nuestras narraciones en directo y crónicas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.