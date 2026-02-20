Dónde ver el Barcelona - UCAM Murcia de la Copa del Rey de Baloncesto hoy por TV, online y en directo

El Barça afronta este viernes 20 de febrero a las 21:00 horas (CET) su partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto contra UCAM Murcia. Ha llegado el momento de la verdad para el equipo de Xavi Pascual, que llega con hambre de título a Valencia y con ganas de demostrar que pueden olvidar la mala racha de las últimas semanas.

El equipo azulgrana no llega en las mejores condiciones. Lastrado por las múltiples lesiones, el efecto del nuevo técnico en el banquillo del Palau se ha visto diluido de imprevisto. A medida que Pascual recupera efectivos, el grupo empieza a creer en que puede lograr algo importante, como puede ser la conquista del título copero esta semana en el Roig Arena.

Satoransky, Vesely y Punter se ejercitaron con normalidad con el resto del grupo / Marc del Río

Las buenas noticias para el Barça fueron que Tomas Satoransky, Jan Vesely y Kevin Punter se ejercitaron al mismo nivel que sus compañeros y participaron con normalidad en la sesión de este viernes. No estarán en su mejor estado físico, pero Xavi Pascual podrá contar con los tres para decidir qué papel tienen en el duelo ante los murcianos.

Se enfrentarán en cuartos de final a un UCAM Murcia lanzado. Los de Sito Alonso llegan a la Copa con un balance de 14 victorias y seis derrotas. Además, dos de los triunfos han sido en los dos enfrentamientos ante el equipo azulgrana: 78-81 en el Palau en el duelo de la primera vuelta y 84-83 en el encuentro celebrado en el Palacio de los deportes de Murcia el pasado 1 de febrero. Los murcianos llegan con ganas de título y tendrán al Barça delante como primer escollo en su camino.

¿Dónde ver el Barcelona - UCAM Murcia de la Copa del Rey por TV y en directo?

En España, el partido entre el Barça y UCAM Murcia de la Copa del Rey Baloncesto 2026 correspondiente a los cuartos de final se podrá seguir en televisión a través de DAZN. La plataforma dispone de los derechos al completo de la competición, que se disputa de jueves a domingo en Valencia en el Roig Arena.

Además, SPORT te ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro y las reacciones de los cuartos de final de la Copa del Rey.