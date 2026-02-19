Así está el cuadro de la Copa del Rey de Baloncesto 2026: cruces, resultados y rival del Barcelona

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 ha dado el pistoletazo de salida. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa se dan cita en Valencia desde el jueves hasta el domingo, con la misión final de poder levantar el torneo copero que defiende Unicaja en esta edición. La semana más especial del baloncesto nacional ha empezado y desde SPORT te actualizamos los resultados de todos los partidos, cruces y rivales del FC Barcelona en la siguiente ronda.

Los encargados de abrir el telón de los cuartos de final fueron los anfitriones, Valencia Basket, que se enfrentaron al Joventut de Badalona en el primer partido de la Copa del Rey. En el Roig Arena, con el factor campo a su favor, los valencianos impusieron su ritmo contra los verdinegros, que se quedaron a las puertas de lograr la victoria, pero que terminaron sucumbiendo en los instantes finales de un partido de muchas emociones (95-84).

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey baloncesto 2026 / ACB Photo - Eric Alonso

Esta noche llega el turno del Real Madrid, que se medirá contra Unicaja en su partido de los cuartos de final. Los dos finalistas de la pasada edición se citan para saldar cuentas del pasado en un duelo que viene caliente, y es que a pesar de los recientes enfrentamientos entre ambos, el equipo dirigido por Sergio Scariolo llega como favorito al encuentro.

Este viernes llegará el turno de los dos últimos encuentros de cuartos de final. En el primero, el Barça se enfrentará a UCAM Murcia lastrado por las múltiples lesiones del equipo de Xavi Pascual estas últimas semanas. En semifinales espera el ganador del Baskonia - La Laguna Tenerife, la otra eliminatoria que se disputa durante la jornada para dar portazo a los cuartos y poner rumbo a semis.

Resultados de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

Cuartos de final Valencia Basket - Joventut de Badalona: 95-84

Real Madrid - Unicaja: jueves 19 de febrero, 21:00 horas

Baskonia - La Laguna Tenerife: viernes 20 de febrero, 18:00 horas

Barcelona - UCAM Murcia: viernes 20 de febrero, 21:00 horas Semifinal Ganador Cuartos 1 - Ganador Cuartos 2: sábado 21, 18:00 horas

Ganador Cuartos 2 - Ganador Cuartos 4: sábado 21, 21:00 horas Final Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2: domingo 22, 19:00 horas

¿Cómo quedan los cruces en semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026?