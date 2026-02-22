Baskonia sueña con la Copa 17 años después ante un Madrid favorito

Real Madrid y Baskonia se enfrentarán en la final de la Copa del Rey (19:00h). Ambos equipos lucharán por el título después de ganar las semifinales de manera épica, remontando grandes diferencias a falta de pocos minutos para el final. Los de Scariolo parten como favoritos, aunque los vascos afrontarán el duelo con la máxima ilusión, además de contar con una gran afición en Valencia.

Los blancos jugarán su tercera final consecutiva gracias a Mario Hezonja. El croata desplegó su versión de líder a falta de pocos segundos para el final del partido, cuando los 'taronja' mandaban con cierto margen y ya se veían jugando este domingo. Sin embargo, acusaron los nervios y los de Scariolo no dudaron en aprovecharlo, para llevarse una victoria épica.

Algo similar sucedió con Baskonia, que perdía de diez contra el Barça de Pascual en el último cuarto, pero acabó con un parcial favorable de 9-21. El Barça acusó el cansancio de su plantilla y no llegó al mejor nivel para los minutos más importantes. Todo lo contrario para los de Galbiati, que se iban animando a medida que veían que se acercaban al marcador.

El duelo entre Real Madrid y Baskonia es inédito en una final de Copa del Rey. Jamás se había dado en toda la historia de la competición. Además, la igualdad esta temporada es máxima, con una victoria para cada equipo. Los vascos ganaron en casa su respectivo duelo de Liga Endesa (una de las dos únicas derrotas de los de Scariolo en el campeonato nacional) y los blancos hicieron lo suyo en Euroliga en el Movistar Arena.

"No ha sido fácil, ha habido fe pero también acierto y defensa. Después de ejecutar hay que rematar y Mario (Hezonja) ha estado tremendo. En ambos casos ha habido un buen bloqueo y un buen pase y ha tenido mucha frialdad y mucho acierto en los tiros finales. Tengo muchos jugadores con muchas millas y experiencia pero además este partido ha sido el bautismo de fuego para otros jugadores esperemos que hagan pronto la primera comunión", comentó Scariolo tras el partido.

Por el otro lado, Galbiati no podía evitar la emoción del momento tras ganar al Barça. "Estoy bien, cansado un poco, pero muy contento. Amo a la grada. No voy a poder dormir", reconoció en los micrófonos de 'DAZN'. Todo preparado en Valencia para el último partido de esta edición de la Copa del Rey, donde Real Madrid o Baskonia se harán con el ansiado trofeo.