Un Barça-Madrid en semifinales, el 'plato fuerte' de la Minicopa Endesa

Barça y Real Madrid se verán las caras este sábado, a partir de las 10 de la mañana en Valencia, aunque no será en la gran final del domingo, como todo apuntaba. El Clásico de la Minocopa Endesa llega antes de tiempo, y será en la lucha por un puesto en la final de la Minicopa Endesa, que se está disputando en las fechas de la Copa, en La ‘Fonteta’.

Una semifinal inesperada después que los blaugrana, que defienden el título cosechado el año pasado, se vieron sorprendidos en la tercera y última jornada de la fase de grupo por el Tirma Gran Canaria (78-81), lo que les relegó a la segunda plaza del grupo B.

Los azulgrana cumplieron con el pronóstico en los dos primeros encuentros, con victoria el miércoles ante el Casademont Zaragoza (85-64) y también se imponían el jueves al Cajasiete Fundación Canarias (63-77) con 17 rebotes de Kamate y 10 de Nagorski.

Barça y Madrid se ven las caras este sábado en las semifinales / FCB

Toca ganar al Madrid

Aunque en el duelo final ante el otro equipo de las Islas, el conjunto azulgrana no pudo asegurar la primera plaza después de caer por un ajustado 78-81 a pesar de los 23 puntos de Nagoski y los 19 puntos y 21 rebotes de Kamate, las dos ´perlas’ del Barça en el torneo, y que deberán ofrecer su mejor versión este sábado ante el Madrid si quieren volver a disputar la final de la Minicopa.

Si el Barça quiere optar a revalidar el título cosechado en 2025 deberán imponerse este sábado al Madrid / FCB

Después de los resultados de la jornada final de la Fase de Grupos, Madrid y Barça abrirán las semifinales este sábado, a partir de las 10 de la mañana en La Fonteta, y a continuación se jugará la segunda semifinal, entre el Tirma Gran Canaria y el Valencia Basket, a partir de mediodía.

Los ganadores de las dos semifinales, donde esperamos ver al Barça como vencedor del Clásico, se jugarán el título en el Roig Arena, a las 13.00 horas mientras que el encuentro entre el tercer y cuarto puesto, se jugará en La Fonteta, a las 10 de la mañana del domigo.