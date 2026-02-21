El Barça busca hoy la final en otro duelo de máxima exigencia física

El Barça lograba el pase a las semifinales tras superar a un rocoso UCAM Murcia (91-85) aunque no hay mucho tiempo para disfrutar de esa ‘batalla’ ante el equipo de Sito Alonso, porque llega otro duelo que puede ir por los mismos derrotaros.

Los azulgrana tendrán que lidiar este sábado en el Roig Arena (21.00) ante un Kosner Baskonia que tuvo un cuarto de final mucho más tranquilo ante La Laguna Tenerife (91-81), pero que se presenta al duelo en un gran momento de forma, y con su vuelta a la Copa, la ilusión por alcanzar la final.

Para el Barça, otra oportunidad de demostrar que han venido a Valencia para llevarse el título, a pesar de las dudas que levantaban sus tres lesionados importantes, pero que finalmente sí que se vistieron de corto, y con protagonismo.

Shengelia se las verá contra su último equipo en la ACB, aunque ahora defendiendo los colores del Barça / FCB

Punter, punta de lanza ofensivo

Papel destacado para un Kevin Punter, que acabó siendo decisivo, en el primer tramo del encuentro ante UCAM Murcia, y que volvió a coger la batuta en los minutos finales, para asegurar elpase a las semifinales.

La tarea de Pascual será intentar recuperar para la causa a los otros dos ‘lesionados’, Tomas Satoransky y Jan Vesely, que estuvieron más discretos que Punter en el primer encuentro, pero que pueden tener mayor protagonismo en el de este sábado, en semifinales.

El Barça espera otra gran versiòn de Kevin Punter en las semifinales ante el Baskonia / FCB

Si Pascual consigue un poco más de aportación de estos dos jugadores, unido al buen rendimiento que siempre ofrecen jugadores como Laprovittola, Shengelia o Clyburn, el Barça estará en disposición de imponerse a un Kosner Baskonia al que han superado en sus tres enfrentamientos esta temporada, dos de Liga Endesa, y uno de Euroliga, en la pista del Fernando Buesa Arena.

Un Barça que llegará con la confianza a tope y la única duda es si las piernas les darán la energía necesaria para presentar batalla ante un Baskonia donde la velocidad e intensidad es su principal reclamo.

Los azulgrana tendrán que luchar contra la adversidad del calendario-han sido los últimos en arrancar y sin apenas 24 horas de descanso-, aunque a ganas e ilusión, seguro que no les van a ganar.