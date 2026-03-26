La Copa de la ilusión para el SPAR Girona: "Partido a partido, pero queremos ser campeonas"

El Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acoge del 26 al 29 de marzo una Copa de la Reina de baloncesto que promete emociones fuertes. El Jairis murciano aspira a repetir el título logrado el pasado curso en Zaragoza, mientras que el Spar Girona, único representante catalán en el torneo, intentará levantar su segundo título copero histórico tras la conquista de 2021.

El equipo de Roberto Íñiguez cierra las eliminatorias de cuartos de final el viernes, y entra en acción este viernes con un exigente partido ante el Perfumerías Avenida (21:30h CET). Las catalanas sueñan con poder levantar el título de nuevo, y entre ellas se encuentra una Axelle Merceron que llegó a Fontajau hace pocas semanas.

Merceron, refuerzo de lujo para el Uni

La jugadora gala ha sido una de las revelaciones en la primera mitad de la temporada. Arrancó el curso en Gran Canaria, en la que era su primera aventura en el territorio español. Allí promedió 18,3 puntos, 8,2 rebotes y 23,6 créditos de valoración por partido en Liga Femenina Endesa, además de sumar cinco 'MVP' de la jornada. La lesión de Marta Canella hizo que el club gerundense se hiciese con los servicios de la joven jugadora de 22 años, que aspira a poder seguir exhibiendo el nivel con el que maravilló en la isla.

"Estoy bien, todo el mundo me ha recibido muy bien, me están ayudando a estar más cómoda con el juego y con el equipo, y bueno, han sido buenas semanas con un montón de cosas nuevas. No esperaba ese gran nivel que di en Gran Canaria, fue una buena oportunidad, jugué mucho allí y eso me hizo tener confianza, así que la primera experiencia en España ha sido muy buena. Gran Canaria no pasaba por un buen momento y Girona necesitaba a una alero, así que fue la oportunidad perfecta. En Gran Canaria estaba jugando más de '4', pero aquí me están utilizando más al '3'", compartió en una entrevista con SPORT.

Axelle Merceron, en el partido de Liga Femenina Endesa ante Valencia Basket / Miguel Ángel Polo

Merceron llega a la Copa tras haber disputado tres partidos con la camiseta del Uni. "Han sido muy buenas las sensaciones en mis primeros partidos, el juego es mucho más ordenado que en Gran Canaria, estoy aprendiendo muchísimo", comentó la jugadora, que está encantada con la pizarra de Íñiguez.

Gran relación con Íñiguez

"El recibimiento de Roberto (Íñiguez) ha sido muy bueno, me ha ayudado mucho en todos los aspectos. Hace todo lo posible para que sea mejor jugadora, para que mi juego vaya evolucionando, y lo estoy disfrutando. Es un muy buen entrenador, muy 'top' en la estrategia, y tiene un gran conocimiento del baloncesto", explicó la alero francesa, que se mostró ambiciosa sobre las aspiraciones del equipo en esta Copa de la Reina.

Axelle Merceron, en un partido con el Spar Girona / Bàsquet Girona

"Queremos ganar la Copa, sabemos que es un gran objetivo. Pero tenemos que ir partido a partido y no pensar en la final. El primer encuentro es ante Perfumerías Avenida, que son un gran equipo. Vamos partido a partido, pero nuestro objetivo es ser campeonas. Vamos a contar con el apoyo de nuestros aficionados y es muy bueno contar con su ayuda", detalló.

Merceron ha llegado a Girona para ser una más y poderle dar un empujón al Spar Girona en este tramo final de campaña. "Mi objetivo individual es adaptarme al equipo y ayudarles al máximo. He llegado con la temporada empezada, el grupo estaba formado, y no puedo hacer otra cosa que ayudarles y que el equipo se sienta bien conmigo". Por último, pese a que lleva un mes mal contado en Girona, la jugadora ya ha podido descubrir alguno de los encantos de la ciudad. "He pasado mucho tiempo en Fontajau estas primeras semanas, pero me quedo con el centro y el casco antiguo de la ciudad", concluyó.