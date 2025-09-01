La Copa de Castilla y León de baloncesto aterriza en Zamora para abrir la temporada

La Copa de Castilla y León 2025 se presentó este lunes en el Ayuntamiento de Zamora como punto de partida de la temporada de baloncesto en la provincia. Un inicio que tendrá lugar en el Ángel Nieto durante los días 5, ,6 y 7 de septiembre con el Caja Rural CB Zamora como protagonista, ejerciendo de anfitrión para el Tizona Burgos y el Agropal Palencia.

La puesta de largo del torneo contó con la presencia de instituciones, patrocinadores y la Federación de Castilla y León, así como la de un Caja Rural CB Zamora que tendrá en esta cita su segundo ensayo de pretemporada. Un evento único, que cambia de formato, y que todos los presentes desearon se lleve a cabo con éxito nuevamente en el Ángel Nieto.

Manuel Alesander Alonso, concejal de Deportes, dio la bienvenida a todos al Ayuntamiento de Zamora y expresó su deseo por "ver las gradas repletas de aficionados" en un torneo que pone "el punto de partida a la temporada", ya con los primeros partidos de liga próximos en el calendario. Un deseo, que la Copa sea bien acogida, que compartió con Juan del Canto, diputado de Deportes, quien a su vez agradeció "el cariño con el que la Federación de Castilla y León de Baloncesto trata siempre a la provincia", recordando las actividades que el ente regional ha llevado a cabo en Zamora, siendo la más reciente una de las paradas del campeonato 3x3 de verano.

También agradeció ese compromiso federativo Laura Huertos, en nombre de una Caja Rural que "seguirá apoyando al baloncesto y al deporte" una temporada más, especialmente si detrás hay ocasiones como esta Copa de Castilla y León que el presidente de la federación autonómica, Óscar Castañeda, introdujo mostrando su solidaridad con la provincia por los incendios acontecidos este verano.

"Desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León queremos mandar un recuerdo solidario con todas las personas que lo han pasado mal este verano, especialmente en esta provincia, donde se ha vivido una de las situaciones más graves. La Federación de Baloncesto de Castilla y León está con vosotros", indicó Castañeda, deseando que "este acontecimiento permita a Zamora ser protagonista por cosas bonitas, que hace falta".

Nuevo formato y calendario

Castañeda, que agradeció a Gerardo Hernández de Luz el excelso trabajo del CB Zamora como organizador, expuso el nuevo formato de la competición en la que los tres equipos de la región en Primera FEB disputarán este fin de semana una fase previa buscando billete para la gran final por el trofeo, partido que se jugará en casa del equipo que salga ganador del Ángel Nieto y que tendrá al San Pablo Burgos de la Liga Endesa como oponente.

En cuanto a los detalles que rodean a la Copa de Castilla y León 2025, es bien sabido desde hace unos días el calendario de la misma. La competición arrancará el viernes 5 en el Ángel Nieto a las 20.00 horas con el primero de los partidos entre Caja Rural CB Zamora y Tizona Burgos, para celebrar su segundo encuentro en la tarde del sábado 6 a las 18.00 horas entre los burgaleses y el Agropal Palencia. El campeonato tocará a su fin el domingo día 7 de septiembre con la disputa del Caja Rural CB Zamora-Agropal Palencia, fijado también para las 18.00 horas.

Por lo que respecta al acceso a estos partidos, la entrada general a los partidos tendrá un coste de 10 euros. Un precio que se verá reducido a cinco euros para socios. Mientras que, las entradas juveniles, costarán 3 y 1 euro, respectivamente.

A por un nuevo "milagro"

Además, Gerardo Hernández de Luz también aprovechó la ocasión para, en nombre de Caja Rural CB Zamora, agradecer el apoyo que recibe tanto de instituciones como de la federación y de Caja Rural, apuntando que los azulones se preparan ya para "Intentar repetir el milagro" de alcanzar la permanencia. El presidente del club aseguró que "las sensaciones son buenas" tras el primer amistoso en Ourense, pero que queda mucho para alcanzar ese objetivo del "milagro" y que para ello, lo importante "será estar todos unidos, todos a una". Una comunión que espera se empiece a gestar este fin de semana con la primera gran cita de la temporada en el Ángel Nieto.