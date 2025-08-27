Copa Andalucía: Dónde y cómo conseguir las entradas gratis para el Unicaja-Covirán Granada

El Unicaja inicia este domingo en Melilla una pretemporada que le llevará por cuatro partidos: el II Memorial Javier Imbroda, el Torneo Costa del Sol y la XXVIII Copa Andalucía que disputarán los dos equipos autonómicos de la ACB como son el de Los Guindos y el Covirán Granada. La Federación Andaluza dio a conocer este miércoles cómo y cuándo conseguir las entradas para ver a los de Ibon Navarro por última vez antes de sumergirse en la Copa Intercontinental.

El partido andaluz se celebrará el sábado 13 de septiembre, a partir de las 12.30 horas en el Palacio de los Deportes Vista Alegre de Córdoba, como ya ocurriera en la edición de 2024. Además, como novedad, Canal Sur será quien retransmita el encuentro.

Entradas

Las localidades para este partido son gratuitas y se pueden recoger en las sedes de la Federación Andaluza de Baloncesto de Córdoba (Av. de Guerrita, 31 local, 5), Granada (Avda. Constitución, 20 Edificio La Pirámide Bloque C) y Málaga (Calle de Demóstenes, 13). Además, también estarán disponibles en la tienda de Los Guindos del Unicaja, así como en la Avda. Salvador Allende de la ciudad nazarí.

El horario de recogida será desde las 11.30 horas a las 13.30 horas y estarán disponibles hasta completar aforo desde el 5 de septiembre en los puntos indicados. Además, cada persona no podrá recoger más de cuatro entradas.

Estreno de la pretemporada

El duelo contra el nuevo Covirán Granada de Ramón Díaz será la última oportunidad de ver en activo al Unicaja antes de desplazarse hasta Singapur para disputar la Copa Intercontinental de la FIBA. Por lo pronto, este domingo, a partir de las 18.00 horas, llega el estreno del equipo 25/26. No estarán Olek Balcerowski (Eurobasket), Alberto Díaz ni Chris Duarte, aún trabajando en solitario y sin contacto. Los que apuntan a estrenarse sin problemas físicos son Emir Sulejmanovic y James Webb III.