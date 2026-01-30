Cooper Flagg y Kon Knueppel protagonizan un partido histórico: ¡83 puntos entre los dos!

Hay partidos que se juegan y partidos que se recuerdan. El Dallas–Charlotte fue ambas cosas, pero sobre todo fue una declaración de intenciones de dos novatos llamados a marcar época. Cooper Flagg y Kon Knueppel protagonizaron un duelo descomunal y derribaron una marca que llevaba medio siglo resistiendo. Entre los dos sumaron 83 puntos, la mayor cifra combinada de rookies rivales en más de 50 años. Charlotte se llevó la victoria por 123-121, pero el foco estuvo en el choque directo entre dos talentos que jugaron un espectacular partido. Un duelo especial entre dos jugadores que compartieron vestuario durante un año en Duke.

Una rivalidad que pinta a generacional

Flagg convirtió el partido en su territorio con 49 puntos, atacando el aro con fuerza, castigando en transición y encontrando tiros incluso cuando la defensa de Charlotte empezó a cerrarse sobre él. En el tramo final, cuando el encuentro parecía escaparse, metió el triple del empate (121-121) y encendió el pabellón. Su noche, además, quedó marcada por otro hito: la liga destacó que su anotación le situó como el adolescente con más puntos en un partido NBA.

Por su parte, Knueppel respondió con una actuación tan eficiente como decisiva. Firmó 34 puntos, con 8 triples, sosteniendo a los Hornets cada vez que Dallas amagaba con romper el partido. Y cuando llegó el momento de la verdad, también dejó su sello lejos de la estadística pura: su acción defensiva final tocando el balón provocó la pérdida que derivó en la transición definitiva para que Charlotte se llevara el partido en Texas. Después, sangre fría desde la línea para cerrar el partido.

Más de 50 años sin ver algo igual

Los 83 puntos combinados entre Cooper Flagg (49) y Kon Knueppel (34) no son una curiosidad, es una cifra que mete el duelo en terreno histórico. La propia liga lo encuadra como la mayor suma anotadora de dos rookies enfrentados en más de medio siglo.

¿Y cuál es el precedente al que hay que irse para encontrar algo comparable? Hay que retroceder hasta la temporada 1970-71, concretamente al 13 de marzo de 1971, en un Cincinnati Royals–Atlanta Hawks. Aquella noche, dos novatos se fueron a cifras descomunales: Nate Archibald firmó 47 puntos y Pete Maravich respondió con 44. En total, 91 puntos entre ambos.

Por eso lo de Flagg y Knueppel impacta tanto. No es solo que sea raro, es que para encontrar una noche de rookies rivales en ese rango hay que rebuscar en otra era, cuando Archibald y Maravich dejaron un listón que parecía intocable.