Cooper Flagg se dispara en la carrera para el Rookie del Año en la NBA

Cooper Flagg va camino de ser elegido como el Rookie del Año en la NBA, tras adelantar con sus últimas actuaciones a su principal 'competidor', Kon Knueppel. El estadounidense, de 206 centímetros y 19 años está completando una grandísima primera temporada en la mejor liga del mundo. Tras ser elegido con el primer 'pick' del Draft de 2025, está mostrando un nivel que cumple con creces lo que se espera de uno de los mayores talentos jóvenes del planeta.

Sus últimas actuaciones, de otro planeta

Flagg ya empezó a causar sensación desde el comienzo de la temporada. En unos Dallas Mavericks en horas bajas, todavía más después de perder a Anthony Davis, traspasado a los Washington Wizards, el joven alero es la gran estrella de la franquicia. El otro gran nombre es Kyrie Irving, que lleva tiempo en el dique seco por lesión.

A pesar de sus que sus números llevan siendo buenos desde que arrancó el curso, en los últimos tres partidos, se están disparando por completo.

Los tres acabaron con derrota, pero en el plano individual, pocos 'peros' se le pueden poner al rendimiento de Cooper Flagg. 49 puntos ante los Hornets, 34 contra los Rockets y 36 ante los Celtics. Además, 10, 12 y 9 rebotes respectivamente. En total, unos registros de 39,6 puntos y 10,3 capturas de media en sus últimas tres apariciones. En el general de la temporada, 20,1 puntos y 6,7 rebotes son sus guarismos.

Noticias relacionadas

Ahora mismo es el gran candidato a hacerse con el Rookie del Año, un galardón que se entrega al mejor debutante de la temporada en la NBA. El podio lo completan Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, con 18,7 puntos de promedio, y VJ Edgecombe, de los Sixers, con 14,9.