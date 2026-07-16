Cómo convenció el Galatasaray al ex blaugrana Chimezie Metu para irse a Turquía

El ex azulgrana Chimezie Metu, restablecido completamente de su rotura del tendón de aquiles que se produjo en el Barça dos temporadas atrás y que le llevó la pasada campaña a jugar unos meses en el DreamLand Gran Canaria, ya tiene nuevo destino en Europa, aunque no lo hará en la Euroliga.

Y es que el ala-pívot estadounidense tenía sobre la mesa algunas ofertas más que interesantes para volver a la máxima competición europea una vez que los equipos pudieron seguirlo de cerca en el conjunto canario y vuelve a ser el jugador que impresionó en su única campaña en el Barça.

Aunque la sorpresa surgió cuando Metu acabó por decantarse por el Galatasaray turco, equipo que juega la tercera competición europea, la Basketball Champions League aunque con aspiraciones de ser una de las franquicias que formen parte de la competición NBA que se está preparando para iniciar su andadura en octubre de 2027.

>Metu estrena nueva aventura en el Galatasaray tras su paso por el Gran Canaria / GALATASARAY

Una decisión inesperada

¿Como pudo preferir Metu irse a la competición FIBA en lugar de volver a la Euroliga?. El conjunto turco, consciente que salía en inferioridad de condiciones respecto a otras propuestas de grandes clubs, quiso tocar la fibra de Metu, con un ‘paisano’ suyo.

El director ejecutivo del Galatasaray, Mecit Mert Cetinkaya, reveló que Chimezie Metu no fue la primera opción del Galatasaray durante el mercado de fichajes, ya que el club inicialmente tenía en la mira a Sehmus Hazer.

“Sehmus (Hazer) era nuestro primer objetivo porque habíamos estado en contacto con él, tanto como excompañero como fuera de él. Por supuesto, Hazer es uno de los jugadores más valiosos de Turquía”. Tras no lograr fichar a Hazer, el Galatasaray centró su atención en Metu, quien despertó el interés de varios clubes importantes.

De nigeriano a nigeriano

“Metu es también uno de los jugadores de baloncesto más importantes de Nigeria. Jugaba en la posición que buscábamos, y convencerlo fue muy difícil. Incluso había equipos de la Euroliga interesados en él. De hecho, cuando llegamos a la fase final del proceso de fichaje, supimos que el Barcelona y el Real Madrid también lo pretendían".

Victor Osimhen fue el 'arma secreta' del Galatasaray para convencer a Metu / EFE

Cetinkaya explicó que el Galatasaray decidió involucrar a su estrella del fútbol, Víctor Osimhen, tras descubrir la pasión de Metu por este deporte.

“Nos enteramos de que Metu es un gran aficionado al fútbol. Inmediatamente pensamos en involucrar a Osimhen. Osimhen aceptó y habló por teléfono con Metu. Le habló de la grandeza del Galatasaray y del valor que el club otorga a sus deportistas. Probablemente también le habló de Estambul y de la afición. Su presencia fue clave para convencer a Metu”, reveló el ejecutivo turco que contará con un jugador de nivel Euroliga disputando la Basketball Champions League.