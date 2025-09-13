Contundente triunfo del Madrid ante Zaragoza en el debut de Scariolo

Sergio Scariolo debutó en el banquillo del Real Madrid con una cómoda victoria sobre el Casademont Zaragoza (94-64) en la final del trofeo Segovia Ciudad Europea del Deporte disputado en un repleto pabellón Pedro Delgado en el que también se estrenaron el francés Théo Maledon y el alemán David Kramer, dos de sus nuevos fichajes.

RM-ZAR Amistoso RMA 94 64 ZAR Alineaciones Real Madrid, 94 (17+26+21+30): Campazzo (18), Feliz (16), Krämer (0), Okeke (16) y Tavares (8) -cinco inicial- Maledon (11), Almansa (0), Garuba (5), Fernando (9), Llull (6), Gunars (2) y Egor (3). Casademont Zaragoza, 64 (8+19+12+25): Bell-Haynes (7), González (10), Yusta (9), Robinson (8) y Dubljevic (8) -cinco inicial- Stevenson (3), Langarita (4), Kavaca (4), Fernández (5), Rodríguez (3), Faye (0) y DJ Stephens (3).

Comenzó impreciso el choque, tal y como se esperaba teniendo en cuenta el momento de la pretemporada en la que se encuentran ambos conjuntos.

El Casademont Zaragoza, muy fallón en los lanzamientos desde la línea de tres, se vio pronto por detrás de un Real Madrid en el que Sergio Llull y Theo Maledon comenzaron a establecer las primeras diferencias, que llegaron a ser de 16 puntos al descanso (43-27).

Rebajó las distancias a once el conjunto de Jesús Ramírez en el inicio del tercer cuarto con un Santi Yusta entonado, pero fue un espejismo porque el equipo de Scariolo, con un promedio estratosférico en los lanzamientos triples que alcanzó al final el cincuenta por ciento (13/26), dejó finiquitado el encuentro tras ampliar la renta hasta los 25 puntos.

El 64-39 con el que acabó el tercer cuarto dio paso a unos últimos diez minutos en los que hubo más dureza sobre la pista, pero sin que por ello el Real Madrid perdiera el paso, con las rotaciones cumpliendo su papel sobre todo en un apartado defensivo que por momentos llegó a desesperar al Casademont Zaragoza.

David Kramer jugó su primer partido con la camiseta del Real Madrid / EFE

La baja de Soriano se dejó notar en el juego interior del equipo zaragozano, en el que solamente Yusta y Langarita tuvieron oportunidad de mostrar algún destello de calidad, y el Real Madrid, apoyándose en la dirección de Andrés Feliz y con un Okeke que mostró su calidad en el tiro exterior, terminó el encuentro de manera plácida llegando al 94-64 que reflejó de manera fidedigna lo que fue el encuentro.

El argentino Facundo Campazzo, con 18 puntos, y el estadounidense Chuma Okeke y el dominicano Andrés Feliz, con 16, fueron los máximos anotadores de un Real Madrid que continúa invicto en su pretemporada tras los triunfos frente al Alba Berlín y Unicaja en el Trofeo Costa del Sol y el de este sábado en Segovia.