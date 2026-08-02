El contrato de Hezonja con los Cavaliers puede cortarse antes del 15 de noviembre: ¿'traición' y vuelta a la Euroliga?

El culebrón de Mario Hezonja y su futuro todavía no ha terminado. Después de semanas intensas cargadas de noticias y rumores, el croata se desvinculó de manera oficial del Real Madrid y ya es, a todos los efectos, nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers.

Así lo anunciaron ambos clubes, confirmando el regreso del croata a una NBA en la que pasó sin pena ni gloria entre 2015 y 2020. Un número cinco del draft que jamás cumplió con las altas expectativas generadas antes de su llegada a la liga, y que en su mejor curso, el último en los Orlando Magic, promedió 9,6 puntos por partido.

Mario Hezonja, en su etapa en los Orlando Magic / EFE

Sin despedida a su afición

Hezonja, activo en redes sociales cuando el viento es favorable, todavía no se pronunció sobre la temprana y decepcionante eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga Endesa a manos de La Laguna Tenerife, ni tampoco ha tenido un mensaje profundo y sincero hacia la afición madridista una vez confirmada su marcha del equipo. Una parroquia merengue que miró hacia otro lado y olvidó el intento de 'traición' que intentó Hezonja el verano de 2024, cuando tenía un precontrato firmado con el Barça para regresar al club en el que se formó.

También lo hizo un Real Madrid que le firmó, por aquel entonces, uno de los contratos más lucrativos del viejo continente. Hezonja iba a garantizarse más de dos millones de euros netos por campaña hasta 2029. Una cifra que, desde hace meses, le ha parecido insuficiente: primero cambió de agencia de representación pese a tener su futuro 'resuelto' en Madrid, y ahora se marcha a los Cavs cobrando algo menos de un 'kilo' y medio neto de euros.

Mario Hezonja, en un clásico ante el Barça / ACB Photo - Victor Carretero

El mensaje de Hezonja con su regreso a la NBA

"Nunca me gustó cómo dejé la NBA, pero estos últimos 5 años han sido exactamente lo que quería y muy necesarios! Estoy superfeliz de que mi nuevo capítulo sea con los Cavs, un equipo y organización que siempre he admirado y respetado!", pronunció 'SuperMario' en su perfil de 'X'. Ahora bien, este capítulo que tiene por delante el talentoso jugador croata, último 'MVP' de la temporada en la Liga Endesa, guarda un asterisco a tener en cuenta.

La particularidad del nuevo contrato del croata

Tal y como explica el periodista Mike Scotto, el contrato de Hezonja con su nuevo equipo no está garantizado hasta el próximo 15 de noviembre. De esta manera, los Cavaliers pueden cortar su vinculación hasta esa fecha, algo que convertiría al alero en agente libre. Ante ese escenario, podría recibir interés de alguna otra franquicia de la NBA, o ser completamente libre para regresar al baloncesto europeo. La '13-14' y el gran temor que hay en el Real Madrid, y que se confirme que Hezonja utilizó a un equipo de la liga americana como puente para volver a la Euroliga y poder firmar con otro equipo, algo que no contemplaba su anterior contrato con los blancos.

Ante esta posible situación, bien ha hecho el Real Madrid cubriéndose las espaldas. Según apunta 'Marca', Hezonja y sus representantes han tenido que pagar un millón de euros para liberarse de su contrato. Hay que tener en cuenta que, pese a que la comunicación se hizo dentro de plazo (20 de julio), el pago de 850.000 euros no se efectuó, de ahí ese aumento de una cantidad que incluso se podría duplicar. El medio madrileño apunta a que se debería pagar casi otro millón de euros si decide regresar al viejo continente, en el que Olympiacos o Dubai le esperarían con los brazos abiertos.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / AFP vía Europa Press

Hezonja, que ya se ha dejado ver por Cleveland, tiene ahora que ganarse un puesto en el roster de Kenny Atkinson, ya que su contrato no está garantizado. Tal y como viene ocurriendo en estos últimos veranos, vuelve a haber una fecha límite que tocará no perder de vista: un 15 de noviembre que puede ser clave en el futuro del croata.